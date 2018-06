Hozza ritmusba szíve ütemét

Még ha nem is figyelünk rá, szívünk rendületlenül tartja mindennapjaink tempóját, diktálva az ütemet egész szervezetünknek. Előfordulhat azonban, hogy a ritmus pontatlanná válik, a szívritmuszavar pedig kezelés nélkül később további komoly problémákat idézhet elő.



Az idén a június 4. és 10. között tartott Szívritmus Hét keretében a szívritmus problémák megelőzésére, felismerésére és időben történő kezelésére hívják fel a figyelmet.



Vannak olyan szituációk, amikor természetes, hogy hevesebben ver a szív, de amikor indokolatlanul ver gyorsabban és rendszertelenül, akkor érdemes a test jelzésére odafigyelni, mert ennek a tünetnek a hátterében szívritmuszavar problémája is állhat. Szívritmuszavarok számos, eltérő okokkal és tünetekkel rendelkező formában jelentkezhetnek. A leggyakoribb formája a pitvarfibrilláció, ami Magyarországon a becslések szerint 200 000[1] embert érint.



Szívritmuszavar legjellemzőbb tünetei közé az alábbiak tartoznak:

Ritmustalan ütemben kalapál a szív, magas pulzusszám, teljesítményképesség romlása, légszomj, feszültségérzet, szédülés, mellkasi fájdalom, de akár ájulás is utalhat a betegségre.



Ahogy a legtöbb betegségnél, a szívritmuszavarnál sem szabad várni a tünetek elmúlását, mert ez súlyos szövődmények kialakulását okozhatja.



A szívritmuszavarban szenvedő betegeknek számos kihívással kell szembesülniük.

Az első és a legfontosabb a felismerést követően, hogy a betegek elfogadják és tisztában legyenek a betegségük veszélyeivel és annak kezelési lehetőségeivel, valamint azokkal az életmódbeli tényezőkkel, amik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy teljes életet tudjanak élni a szívritmuszavarral.



Szerencsére a szívritmuszavar kezelésére a sebészeti beavatkozás mellett a zavar típusától függően több készítmény is a betegek rendelkezésére áll, mint például a pulzus- vagy szívritmusszabályzó gyógyszerek.

Olyan szívritmuszavarnál, mint például a pitvarfibrilláció a véralvadásgátló terápiák alkalmazása is szükséges, amely csökkentheti a stroke kialakulásának kockázatát.



A betegség sikeres kezeléséhez és a szövődmények elkerüléséhez a megfelelő terápia kiválasztása mellett fontos, hogy a betegek tudatosan és fegyelmezetten viseljék a betegségüket, vagyis, hogy tegyenek a gyógyulásukért, együttműködjenek a szakorvosukkal, rendszeresen járjanak kontrollvizsgálatokra és szükség esetén változtassanak korábbi életmódjukon.



A szívritmuszavarban szenvedőknek nem kell lemondaniuk az élet jó dolgairól, mint például az utazás, mozgás vagy az evés, csak az aktivitásokat jobban végig kell gondolni mint egy egészséges embernek.



A jóga vagy az úszás pozitív hatással is lehetnek a betegségre, de bármilyen sport elkezdése előtt ajánlott orvossal konzultálni.



A táplálkozás terén a zsírszegény étrend, és csökkentett a sótartalommal rendelkező ételek fogyasztása javasolt. A kávé, fekete teák helyett válasszon inkább koffein nélküli italokat. Az alkohol nincs jó hatással a szívre, és átfogóan az egészségre sem, ezért annak fogyasztását amennyire csak lehet minimalizálni kell.



Szívritmuszavarnál fontos életmódbeli tényező a dohányzás abbahagyása, aminek jótékony hatásai rövid időn belül az egész testen érezhetőek lesznek.



Az utazások alkalmával a betegnek célszerű egyeztetni a kezelőorvosával, mert egy-egy távolabbi utazás megterhelő lehet a beteg szervezetére, ezért célszerű a lehetséges kockázatokra felkészülni.



Hallgasson a szívére és figyeljen életmódjára!



