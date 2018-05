Ma van az asztma világnapja - A kezelések fontosságára figyelmeztet a Magyar Tüdőgyógyász Társaság

Magyarországon nagyjából egymillió asztmás beteg él, a Magyar Tüdőgyógyász Társaság szerint azonban csupán 40 százalékuk használja gyógyszereit. Az idei asztma világnap alkalmából arra is felhívják a figyelmet: a kezelést bármikor el lehet kezdeni, és fontos, hogy a betegek orvoshoz forduljanak és tájékozódjanak a számukra legmegfelelőbb terápiáról.



A szakemberek hangsúlyozzák: sok esetben a betegség kisgyermekkorban kezdődik, és a betegség gyakori oka az iskolai hiányzásoknak és a szövődményes légúti betegségeknek. Sajnos tévhit, hogy az asztmát ki lehet nőni, az abban szenvedőknek felnőttkorban is sokszor kell táppénzt igénybe venniük, de akár kórházi kezelés is lehet az elhanyagolt asztmából. Serdülőkorban gyakran előfordul, hogy az inhalációs gyógyszerek rendszeres mindennapi használatával a tünetek enyhülnek, megszűnnek, azonban fiatal felnőttkorban ismét visszatérnek.



A megfelelően kezelt asztma mellett akár versenyszerűen lehet sportolni, hiszen a helyes terápia alkalmazásával nyitott marad a légúti rendszer. A várandósság idején sem kell abbahagyni az előírt kezelést, mivel fontos, hogy a kismamamák teljes, aktív életet élhessenek ebben az időszakban is.



A nem kezelt asztmások köréből kerülnek ki viszont azok az esetek, akiknél a betegség romlása gyorsan súlyos nehézlégzéshez, oxigénhiányhoz és esetenként halálhoz vezet. Súlyos asztma esetén, azoknál a betegeknél, akiknél a gyógyszerek használata ellenére sem múlnak a panaszok, érdemes teljes körű diagnózist kérni - emelik ki a szakemberek.



Május első keddje az asztma világnapja, amelyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelölt ki azért, hogy felhívja a figyelmet az asztma okozta gondokra, a betegséggel kapcsolatos kihívásokra és kezelési lehetőségeire.



Az idei asztma világnapon - amelynek mottója: "Soha sem túl korai, soha sem túl késő" - a Magyar Tüdőgyógyász Társaság a fővárosban, a XI. kerületi Kopaszi-gáton tart ingyenes légzésfunkciós szűrést és tájékoztatást az érdeklődőknek.