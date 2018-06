Eddig bejött a lerohanás: Németország-Mexikó 0-1 (élő)

F csoport, 1. forduló, Moszkva (Luzsnyiki Stadion), vezeti: Fagani (iráni).Neuer – Kimmich, J. Boateng, Hummels, Plattenhardt – Khedira, Kroos – Müller, Özil, Draxler – Werner. Szövetségi kapitány: Joachim Löw.Ochoa – H. Moreno, H. Ayala, Gallardo, Salcedo – H. Herrera, Guardado, Layún – Lozano, Vela, J. Hernández. Szövetségi kapitány: Juan Carlos Osorio.Lozano (35')Moreno (40')Moreno kap sárgát, sokat várt a szabadrúgással.Kroos szabdrúgását Ochoa tolja a kapufára.Herrera löki fel Özilt, most se kap fújást a német.Layún elég aktív, de gyenge lövéseit eddig simán fogja Neuer.Lozano adja Layúnnak, de ez is gyenge.Nyomnak a németek, Kroos a 16-os jobb sarkáról, Ochoa fogja.Werner ziccerben, parádésan tette maga elé, de Ochoa véd.Hernandez egyedül cselezget három német között, nem járt sikerrel.Kroos kezezése miatt kap szabadrúgást Mexikó a jobb oldalról. Layún adja be középre, de Hernándezt elkerüli a labda, Moreno ziccerben, de a gyenge fejesre odaér Neuer.Herrera küldi rá messziről, Neuernek résen kellett lennie.: Mexikói szabadrúgás 25 méterről. Layún áll oda, jócskán fölé rúgja.Német szöglet, egy kisebb pingpong után Hummels középre tartó lövése ujjgyakorlat Ochoának.Wernert indítják a jobb oldalon, de elmegy a kapu előtt a labda.Lozano máris gólhelyzetben, de Boateng vetődik be elé 6 méteren. Mexikói szöglet, Neuer vetődik a lepattanóra.Mexikó kezdte a találkozót.- A csapatok már melegítenek, melegítsen Ön is, remek mérkőzés van kilátásban. A hírekkel ellentétben Joachim Löw nem büntette meg Özilt, aki így ott van a német kezdőben. Ott van Neuer is, aki mindössze 136 percet játszott szeptember óta.Mexikó ellen kezdi meg szereplését vasárnap az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon a címvédő német válogatott. Az F csoport nyitótalálkozójának - egyben legnagyobb rangadójának - esélyese a Nationalelf azzal együtt is, hogy a felkészülési időszakban csupán a szaúdi együttest győzte le, emellett kikapott az osztrák és a brazil csapattól, illetve döntetlent játszott a spanyol, a francia és az angol válogatottal.A mexikóiak ezen időszaka sikerekben gazdagabb volt, nyertek a lengyel, bosnyák, izlandi és skót gárda ellen is, Belgiummal és Walesszel nem jutottak dűlőre, míg a horvátoktól és dánoktól vereséget szenvedtek. A selejtezőcsoportját viszont százszázalékos teljesítménnyel nyerte meg Joachim Löw együttese, amely tavaly a Konföderációs Kupát is megnyerte, ráadásul igen tartalékos összeállításban, sok fiatalnak lehetőséget adva. Azon a tornán találkozott legutóbb a két fél, akkor a németek 4-1-es diadalt arattak a mexikóiak felett.Az egymás elleni mérleg is a németeknek kedvez: 11 egymás elleni összecsapásukból csupán egyet vesztettek el, ráadásul mindhárom vb-találkozót és valamennyi Konföderációs Kupa-mérkőzést megnyerték Mexikó legjobbjai ellen. A négyszeres világbajnok németek azzal a céllal vágnak neki az oroszországi tornának, hogy az ezúttal is esélyes brazil és az egyik nagy hiányzó olasz válogatott után harmadikként védjék meg címüket. Az elmúlt tornák alapján jó eséllyel ott lehetnek a végjátékban a németek, akik a 2002-es torna óta mindig legalább a legjobb négy közé jutottak.A vb egyik nagy esélyesének teljesítményét több kulcsjátékos határozza meg, köztük a vb-gólcsúcsra törő Thomas Müllerétől. A 28 esztendős csatár a tornán résztvevő játékosok közül a legtöbb világbajnoki góllal (10) rendelkezik, s jó esélye van arra, hogy már a csoportkörben tovább közelítsen csúcstartó honfitársához, az örökrangsor élén 16 találattal álló Miroslav Kloséhoz.A mexikóiak célja szintén a továbbjutás a svédeket és dél-koreaiakat felvonultató négyesben, már csak azért is, mert a legutóbbi hat tornán mindig ott voltak a nyolcaddöntőben. A mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik a moszkvai Luzsnyiki Stadionban.