A szakértő szerint akár 40 százalékkal is emelkedhetnek a lakásárak a BMW-gyár miatt

Mester Nándor, az Otthontérkép Csoport vezető elemzője szerint 20-30, vagy akár 40 százalékkal is emelkedhetnek a lakásárak Debrecenben 3-4 éven belül, amikor igazán beindul a gyártás a BMW új, a hajdúsági városban létesülő gyárában.



Mester Nándor az M1 aktuális csatornán pénteken jelezte: ez azért lehet, mert újabb szakemberek érkeznek, adott esetben a családjukkal, szállásra van szükségük, szeretnék a gyerekeket iskolába járatni, vásárolniuk kell, ez mind keresletnövekedést okoz, ami fölfelé hajtja az árakat.



Elmondta, hogy a másik két magyar autógyári városban (Győr, Kecskemét) az ingatlanszektor szinte minden alágazata dinamikusan fejlődött, talán a hotelpiac nem annyira, de az ipari és kereskedelmi ingatlanok (üzlethelyiségek, üzletközpontok), a telekpiac és a lakáspiac igen. Erre számítanak Debrecenben is.



Az elemző kitért arra is: már tart három jelentős lakóparképítés a városban, az egyik a vége felé jár, a másik kettő révén pedig 350 újépítésű lakás lesz elérhető a piacon másfél éven belül.



Hozzátette: Győrben és Kecskeméten az első, átmeneti időszakban inkább a lakásbérleti piac bővült dinamikusan, Debrecenben is valószínűleg ez növekszik majd, valamint a befektetési célú lakásvásárlás az említett új lakásokból akár a következő évben is.