Deutsch Tamás: az Európai Bizottság is osztja a magyar álláspontot áfaügyben

A biztos felidézte, hogy az internetszolgáltatás után fizetendő áfa 2017. január 1-jétől a tavalyi 27-ről 18 százalékra mérséklődött, ami a büdzsé szempontjából 9 százalékpontos áfabevétel-csökkenéssel jár a 2016-os bázishoz képest. Miután a kormányzat döntött arról, hogy öt százalékra csökkenti az internetszolgáltatás áfakulcsát, a jövő évi, további mérséklés 22 milliárd forintos áfabevétel-kiesést eredményezhet. Deutsch szerint azonban ennél jóval kevesebbet, mivel időközben bővülni fog a piac.



A miniszterelnöki biztos beszélt arról is, hogy az internet áfájával kapcsolatos magyar álláspontot a korábbi nézeteltérések után már a pénzügyminiszterek tanácsa és az Európai Bizottsági is osztja, várhatóan az internetszolgáltatás áfabesorolását tagállami hatáskörbe fogja az unió utalni.



Elmondta, az Európai Unió lakosságának 59 százaléka él olyan lakóhelyen, ahol igénybe tudja venni a 4G-s szolgáltatást, Magyarországon ez az arány már most 95 százalék fölött van, és az év végére eléri a 100 százalékot.



A biztos szerint a fejlesztésben a szolgáltatók jól állnak: 2018 végéig a Ginop projekt keretében az ország minden településén adott lesz a szupergyors infrastruktúra. Szerinte ezzel az ország több területén új szolgáltató jelenhet meg, élénkülhet a verseny.