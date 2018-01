Egyre fogynak a szobák a belföldi szállodákban a hosszú hétvégékre

Három-négy hónappal az esedékes hosszú hétvége előtt lefoglalja szállását a belföldön utazók többsége. A turizmusban folyamatosan nő az előfoglalási időtáv, egyre kevesebben kockáztatnak, a legnépszerűbb négycsillagos wellnesshotelekben már most kevés a március 15-i négynapos munkaszünetre és a húsvéti időszakra a szabad szoba - írja szerdai számában a Világgazdaság.



Mindössze két év alatt öt nappal nőtt, 27,8-ről átlagosan 32,7 napra emelkedett az előfoglalások időtartama a hazai szálláspiacon. A nyári szezonra még ennél is korábban, a tervezett indulás előtt átlagosan már 42 nappal, a hosszú hétvégékre pedig 95-120, sőt tavaly a késői húsvétra már 128 nappal előbb lefoglalták szállásukat a biztos pihenést tervezők - tudta meg a lap Drávai-Mészáros Judittól, a Szallas.hu marketingmenedzserétől.



Az előfoglalási kedvezmények nem tűntek el, nyárra most még akár 10-15 százalékos kedvezményt is lehet kapni, de a későn ébredők idén is felárasan fognak tudni választani a maradék kínálatból az utolsó pillanatokban. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a felpörgő turizmus eredményeként leáldozott a last minute ajánlatokra vadászók szerencsecsillaga, legalábbis ami az ünnepi időszakokat illeti.



A Szallas.hu Világgazdaságnak kigyűjtött adatsorából kiderül, hogy az idén 63,4 ezer forintot költ, harmadmagával érkezik és 2,8 napig időzik az átlagos belföldi vendég, többnyire valamelyik fürdővárosban.