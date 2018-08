Emelkedik a 10 napos autópálya matrica ára és az útdíj is magasabb lesz

Az iskolakezdésre tekintettel már a héten megérkeztek az ehhez kapcsolódó családtámogatások, csaknem 1,2 millió jogosult kiadásaihoz több tízezer, akár százezer forinttal is hozzájárul az állam - közölte pénteki sajtótájékoztatóján a Miniszterelnökséget vezető miniszter.



Gulyás Gergely elmondta azt is: elsőtől a 9. osztályig ingyenesen jutnak tankönyvekhez a tanulók - több mint egymillióan -, így 2013 óta összesen 6 milliárd forinttal csökkentek a szülők tankönyvkiadásai. Jövőre ez tovább mérséklődik, 2019-ben már 11 milliárd forintot fordít erre a célra a büdzsé, kétharmaddal többet, mint 2010-ben.



A mögöttünk lévő tanévben több mint 600 ezer gyermek jutott ingyenes vagy kedvezményes étkezéshez az iskolákban, miközben 2010-ben csupán 300 ezren - sorolta. Erre az állam 8 éve szűk 38 milliárd forintot költött, jövőre már ennek két és félszeresét, több mint 72 milliárdot.



Szólt az iskolatej- és gyümölcsprogramról, amelynek keretében 430 ezer gyermek heti négy alkalommal jut tejtermékhez, 560 ezer gyermek pedig gyümölcshöz, zöldséghez és gyümölcsléhez. Míg 8 éve erre 1,2 milliárd forintot fordítottak, a jövőben 6,6 milliárdot. 7 milliárd forintból újítják fel a Lánchidat Beszámolt arról is, hogy a főváros kérésének megfelelően a kormány 7 milliárd forinttal támogatja a Lánchíd és a mellette lévő alagút felújítását. A kabinet ugyanakkor azt kéri, hogy a felújítást ne tartson tovább másfél évnél - tette hozzá Gulyás Gergely, aki hangsúlyozta: ez műszakilag megvalósítható, bár kétségtelenül jelentős szervezést igényel.



Hozzátette: a felújítás végére megújul a híd pesti oldalán lévő Széchenyi tér is. A felszíni parkoló és a körforgalom várhatóan megszűnik, és a Magyar Tudományos Akadémia épületéhez is méltó tér jön létre nagyobb zöldfelülettel - jegyezte meg.



Arra a felvetésre, miszerint ki tudja-e jelenteni, hogy jövőre a budapestiek közvetlenül választanak főpolgármestert, a politikus azt válaszolta: azt tudja kijelenteni, hogy egyelőre nincs semmilyen törvénymódosítási javaslat az Országgyűlés előtt.



A miniszter kérdésre elmondta, az Orbán Viktor miniszterelnök és Tarlós István főpolgármester közötti, korábban előre jelzett találkozó szeptemberben várható. Alsóbbrendű utak javítása miatt drágul az autópálya matrica és az útdíj Gulyás Gergely arról is szólt, hogy forrásokat kell biztosítani az alsóbbrendű utak felújítására. Ezek részben rendelkezésre állnak az általános tartalékban, és ha nem lesz jövőre rendkívüli esemény, akkor a tartalékból mintegy 150 milliárd forintot a faluprogramra fordítanak. Ám további forrásokra is szükség van az útfelújításra, ezért - miután 2013-tól nem volt emelés, így inflációarányosan - január 1-jétől mintegy 5,8 százalékkal emelkedik az e-útdíj, a plusz bevétel pedig - közvetett formában, az uniós szabályokat betartva - egy "falusi útalapba" fog befolyni, ami lehetőséget biztosít arra, hogy a legkevésbé fejlett falusi útszakaszokat felújítsák - fejtette ki.



Azt is elmondta, hogy a 10 napos autópálya-matrica ára október 1-jével 2975 forintról 3500-ra emelkedik. A Honvéd kórház orvoshiányát béremeléssel oldanák meg A miniszter a Honvéd kórházban tapasztalható orvoshiányról szóló hírekre úgy reagált: az intézmény nem fordult a kabinethez a probléma kezelése érdekében, így azt a kórháznak kell megoldania. Elismerte ugyanakkor, hogy a sürgősségi ellátásban valóban több orvosra lenne szükség, amelyhez a kormány magasabb összegű forrást biztosít. Gulyás Gergely a megoldást a bérek növelésében látta, hangsúlyozta ugyanakkor, hogy azok egyetlen ciklusban sem nőttek olyan mértékben, mint a megelőzőben.



A budapesti iparkamara felvetéséről, miszerint a minimálbért legfeljebb az átlagbér növekedésével megegyező mértékben lehetne emelni, azt mondta: az üdvözítő megoldásnak erről a munkaadók és a munkavállalók megállapodását tartaná, amelyet a kormánynak csak meg kell erősítenie. A Duna nem kritikus hőmérsékletű Paksnál A Paks környéki dunai vízhőmérséklettel kapcsolatban a miniszter szerint rémhírterjesztés történt. Az atomerőműnek legfelkészültebb vízügyi szakemberei vannak - szögezte le -, folyamatosan szigorú protokoll szerint mérik a hőmérsékletet, amelyet a vízügyi hatóság szakemberei ellenőriznek. Kijelentette: a Duna hőmérséklete nem érte el a kritikus hőfokot a legmelegebb napokban sem.



A kormány vizsgálatot rendelt el az egyes településeken tapasztalt, a hulladékszállítási számlázással kapcsolatos visszásságok miatt. A miniszter részletfizetés lehetőségét tartott lehetségesnek azok esetében, akik akár többévnyi számlát kaptak meg egy összegben. A Nemzeti alaptanterv egyenlőre csak javaslat Kérdésre elmondta azt is: kizártnak tartja, hogy a jelenlegi javaslat formájában lépne életbe a Nemzeti alaptanterv egy év múlva, a vitaanyag azonban mindenkinek lehetőséget ad a véleménye kifejtésére.