Figyelem! Egyszerűbben juthatunk energiahatékonysági hitelhez

Kedvezőbb feltételekkel és egyszerűbben igényelhető január 8-ától az európai uniós forrású, lakossági energiahatékonysági hitel a Magyar Fejlesztési Bank MFB Pontjain. Magánszemélyeknél 2 millió forintról 5 millióra emelkedett a biztosítéknyújtás értékhatára, vagyis az eddiginél jóval nagyobb összegű kölcsön kapható fedezet nyújtása nélkül.



Fontos változás az is, hogy a jóváhagyott összeg maximum 50 százalékáig bevezették a szállítói előleg igénybevételének lehetőségét, azaz nem szükséges teljesítési igazolást csatolni hozzá. Emellett az eddigi 300 ezer forint helyett a hitel maximum 50 százalékáig, de legfeljebb 1,5 millió forintig nyújtható be készpénzfizetési számla.

Szintén kedvező változás, hogy az MFB már olyan ingatlanokat is elfogad a kölcsön biztosítékaként az 5 millió forintot meghaladó összegű ügyletekhez, amelyeknél családi otthonteremtési kedvezményből (CSOK), pénzintézeti vagy munkáltatói kölcsönből adódó jelzálogjog szerepel. Az igénylők gyorsabban és egyszerűbben tölthetik ki a hitelkérelmi nyomtatványt, a dokumentum terjedelme 49 oldalról 13-ra csökkent. Az ügyfelek országszerte 642 MFB Ponton igényelhetik a nullaszázalékos energiahatékonysági hitelt, illetve előzetes online hitelbírálati kérdőívet is kitölthetnek a www.mfb.hu oldalon.