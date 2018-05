Gazdálkodók, figyelem! Ma még szankciómentes az egységes kérelem benyújtása

éjfélkor lejár az a határidő, amíg az egységes érelmek szankciómentesen benyújtható Magyar Államkincstárhoz. A ig benyújtott érelmet ésedelmi szankció nélkül, ig adatváltozás keretében lehet módosítani. A termelő az értesítésekben szereplő pontokon a szankciómentes benyújtási határidőt övető 35 napon belül még módosíthatjá igénylésüket.

2017-ben az országosan benyújtott egységes érelmek szá 177 317 darab volt. örülbelül ekkora érelemszámra számítanak a szakemberek 2018-ban is. Csongrád megyében az összes benyújtott érelem 2017-ben 13 196 darab volt , hasonló számú érelmet lehet várnak 2018-ban is.

Az érintettek 2018. április 3-tól ig adhatjá be támogatáscsökkentés nélkül érelmüket, amelyhez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) falugazdászai az előző évekhez hasonlóan segítséget nyújtanak - tudtuk meg a Csongrád Megyei Kormányhivataltól.A Csongrád Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya felhívja a figyelmet, hogyA 2018. . és . özött benyújtott érelmek esetén ugyanis a támogatási összeg kapcsán munkanaponként 1 százalé ésedelmi szankciót alkalmaz a MÁ . A -ét övetően beadott érelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a MÁ .A hatóság felhívja a figyelmet arra is, hogy több jogcím esetében is változtak a vonatkozó előírások és ötelezettségek, ezért a érelem benyújtása előtt javasolt tanulmányozni a Magyar Államkincstár honlapját () , valamint a NAK portálján () elérhető, az egyes jogcímekhez észült rövid tájékoztatókat , illetve segítséget érni a falugazdászoktól.A 2018. . napi állapot szerint, országosan ez az adat 160 526 darab érelem. Eddig, országosan ugyanez a területnagyság 4 219 270 hektár.