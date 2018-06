Már kapható a magyar dinnye a legtöbb áruházláncnál

A Lidl Magyarország az MTI-hez eljuttatott közleményében ismertette, hogy múlt csütörtöktől raktáraiba kizárólag magyar dinnye érkezik, a gyümölcs származási helyét minden kalodán feltüntetik.



Közlésük szerint évről évre nő a magyar görögdinnye iránti kereslet: a Lidl tavaly 62 százalékkal értékesített több magyar dinnyét, mint az azt megelőző évben. Az áruházlánc a magyarországi boltjaiban 7426 tonna belföldön termesztett dinnyét értékesített, a külpiacokon közel 4000 tonnát. A tavalyi szezonban a magszegény görögdinnyéből 150 százalékkal adtak el többet, mint 2016-ban.



A CBA Kereskedelmi Kft. hálózatába az első magyar dinnyeszállítmány június közepén érkezett meg - tájékoztatott a cég az MTI megkeresésére.



Kiemelték, hogy a görögdinnye-forgalom tavaly 10 százalékkal nőtt az előző évhez képest. A forgalom 90 százalékát a hagyományos fajták teszik ki, a sárga húsú, magszegény vagy mag nélküli fajták 10 százalékot képviselnek. Megjegyezték, hogy tapasztalataik szerint a vásárlók a belföldön megtermelt dinnyét részesítik előnyben, egyre többen figyelnek oda a származási jelölésre.



Az Auchan Magyarország Kft. közölte, hogy a dinnye értékesítését áruházaiban az importáru forgalmazásával június elején kezdték meg, várhatóan június végétől kerül a polcokra a magyar dinnye, amelyek érkezését az első szállítmányok kihelyezésekor felirattal jelzik majd. A magyar dinnyét az Auchan csak Magyarországon értékesíti, a vállalat által értékesített dinnye mennyisége a szezonban - júliusban és augusztusban - meghaladja a 2000 tonnát - tették hozzá.



Megjegyezték, hogy az utóbbi három évben a korai, csíkos dinnyefajták háttérbe szorultak, a vásárlók a mag nélküli, fekete héjú, illetve az ovális típusú, nagyon édes dinnyéket választják. Emellett míg régebben inkább a nagy, 9-12 kilogrammos dinnyéket vásárolták, az elmúlt néhány évben már a 4-6 kilogrammos dinnyéket keresik.



A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. 2017-ben minden dinnyefajtát beleértve mintegy 7220 tonna dinnyét értékesített magyarországi áruházaiban, az idén a szokatlan, korán jött nyárias időjárás miatt a forgalom bővülésére számítanak.



Hozzátették, hogy a legnagyobb kereslet továbbra is a magvas görögdinnye iránt van, amelynek származását a szállítók a papír kalodán jelzik. A magszegény és sárgahúsú dinnye esetén a már több éves gyakorlatnak megfelelően címkét alkalmaznak. A fogyasztói árakat a beszerzési árak alakítják - közölte a SPAR.



A Tesco-Global Áruházak Zrt. a június 18-ai héten kezdte meg a magyar magos görögdinnye beszerzését, és mostantól kizárólag magyar forrásból szerzi be a teljes görögdinnye választékot. A fekete magszegény, mini és sárgahúsú görögdinnye exportja a közép-európai üzleteibe június 25-ével indul.



A vállalat tavaly mintegy 10 ezer tonna dinnyét értékesített Magyarországon, és ugyanennyi dinnye került a cseh, lengyel és szlovák áruházaiba is. Az eladások nagy részét a hazai termesztésű dinnye adja, ebből értékesítik a legtöbbet, ugyanakkor évről évre nő a fekete héjú magszegény, mini és sárgahúsú fajták népszerűsége.



A többi áruházlánchoz hasonlóan a vásárlók a Tescóban is a Magyarországról származó dinnyéket olyan papír konténerben találhatják, amely jelzi, hogy a termék hazai termelőtől származik - közölte a Tesco.