Mórahalmon tájolt az iparkamara: elismerték Kakas Béla munkáját

Mórahalom gazdaságáért



Kakas Béla, a megyei közgyűlés elnöke a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Mórahalom Térségi Szervezetének elismerő oklevelét vehette át pénteken. Szerinte Mórahalom tudatos fejlesztési politikával messzire jutott, megtanultak pályázni az itt élő vállalkozók is, akik bátran bekopogtatnak a polgármesterhez.

Pénteken délelőtt tartotta térségi beszámoló ülését Mórahalmon a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az esemény része volt a Fiatalok térségben tartása és vállalkozóvá válása című program is. – Korábban a foglalkoztatás, a vállalkozások betelepítése és megtartása volt a fő feladatunk, az új aktualitás azonban a népességmegtartás – fogalmazott Mórahalom polgármestere. Nógrádi Zoltán beszélt arról is, miként tudja segíteni a vállalkozóvá válást az egyetem és a kamara, és ez a program hogyan kapcsolódik a fiatalok helyben tartásához.B. Nagy László országgyűlési képviselő, Csongrád megye fejlesztési biztosa azt emelte ki, hogy Mórahalom eddig 18 milliárd forintos támogatást nyert a Széchenyi 2020 programból. Amikor a város polgármestere tiltakozik, hogy ennyi pénzt biztosan nem látott, annak az az oka, hogy ebben a város környéki állami beruházások is benne vannak, például az 55-ös út felújítása, illetve az elkerülő építése. – A fiatalokat is helyzetbe kell hozni, és nem úgy, hogy életük elején kudarcokkal szembesüljenek, s ebben tud segíteni a város, az egyetem és a kamara összefogása – hangsúlyozta.Nemesi Pál, a kamara elnöke arról beszélt, hogy Csongrád megye 1091 milliárd forintos GDP-je 3,1 százaléka az országosnak, az egy főre jutó viszont alig marad el a megyék átlagától, ami 2,71 millió forint. Tény, a korábban mögöttünk levő Bács-Kiskun megye már megelőzött bennünket a maga 2,75 millió forintjával, igaz, Békésben ez csak 2,17. Kiemelte, hogy Mórahalom a kevés települések egyike, ahol nem fogy a népesség.Fehér Éva, a kamara térségi elnöke is házigazdaként köszöntötte a megjelenteket, és csatlakozott a város fejlődését méltatókhoz. És persze megköszönte a helyi, önkéntes kamarai tag vállalkozások munkáját, nélkülük nem lenne ilyen dinamikus település Mórahalom.