Nem gombnyomásra megy az áfacsökkentés a piacon: a Mars téren még a tavalyi árakkal találkoztunk

Hiába csökkentették központilag a hal áfáját, ha rátették a vízre a köbméterdíjat

Hol itt az áfa?



Napra pontosan egy éve feljegyeztünk néhány árat a Mars téren a baromfi-áfacsökkentés után. Tegnap a Hungeritnél az 1139 forintos csirkemellfilé 190-nel, a 499 forintos comb 30-cal volt olcsóbb. Ugyanezt a combot 300 forinttal drágábban kínálták egy másik üzletben, ahol a filé is jóval többe került, mint a Hungeritnél. Viszont ez utóbbi forintra pontosan annyi volt, mint 2017 első napjaiban. Az akciózó multiknál pedig még nehezebb követni, hol az áfa.

Az egyik helyen már olcsóbb, a másikon még nem

Hullanak a fejek. Még nem minden hal tud róla, hogy olcsóbb lett. Fotók: Török János

– mondja az élő halat árusító üzlet dolgozója a Mars téren, aki csak beszállítóját idézte. Gyakorlatilag egyetlen forinttal sem olcsóbb a hal, mint tavaly, amikor még nem 5, hanem 27 százalék volt rajta az áfa.Az üzletben a táblák is régiek, színesben nyomtatottak, vagyis láthatóan nem húzgálják át azokat minden héten. Az élő ponty kilója 1690, a szeletelté 2890 forint volt, az afrikai harcsát 4190-ért, a tisztított kárászt 1990 forintért adták, ahogy tavaly is.– Saját boltunkban már olcsóbb a hal, a decemberi nettó áron nem változtattunk, csak már nem 27, hanem 5 százalékos áfát teszünk rá, így kevesebbet fizet érte az, aki nem visszaigénylő, azaz a lakossági vásárló – mondja Sztanó János, a Szegedfish Kft. ügyvezető igazgatója. Megtudjuk, december végén a ponty kilója 1143, a harcsa 2667 forint volt, ez mára 945, illetve 2205 forintra csökkent. Vagyis maradt a nettó 900, illetve 2100 forintos kilónkénti egységár.

Vita a belsőségről

Szabó Attila: a máj friss, csak az ára tavalyi. Fotó: Török János

Tibai Józsefné sült halat árul a Mars téren, élőt csak karácsonykor és húsvétkor forgalmaz. – Remélem, ezután kevesebbért kapom majd a halat, de egyelőre nálam még változatlanok az árak – mondja kérdésünkre, hozzátéve, a fagyasztott halbelsőséget is annyiért adja, mint tavaly.Még nem minden húsbolt nyitott ki a Mars téren, illetve nem mindegyikbe érkezett meg a friss sertésbelsőség, aminek az áfája ugyancsak 5 százalékra csökkent. – Nálunk 500 forint egy kiló máj, nincs is más belsőségem, az ára egyelőre ugyanannyi, mint tavaly – mondja Szabó Attila. A Coopter-Plus húsboltjának hentese hozzáteszi, még nem tudják, mennyiért fogják kapni a belsőséget, s ha olcsóbban, ők is csökkenthetik az árat.

Szívesen adja a sertés szívet Magyar Csaba, de még a régi áron. Fotó: Török János

A mórahalmi Priváthús üzletében nagyobb a kínálat, 550 forintos egységáron adják a tüdőt, a szívet és a májat is. – Ez tényleg friss – dicséri portékáját Magyar Csaba. Itt sem változtak az árak a decemberihez képest. Érdekes párbeszéd alakult ki egy velőt vásárló asszony és egy másik eladó között. Az előbbi szerint a velő is belsőség, így olcsóbban kellene adni. – Ezzel az erővel a karaj is belsőség, az is a disznón belül van – üti el tréfásan a változatlan árat az egyik eladó. Azt pedig egy másik, ugyancsak „laza" vásárló jegyzi meg, hogy a bőrön kívül gyakorlatilag minden belsőség...

Nem mindegy milyen szalonna



Nem egyszerű a szalonna sem, a zsírszalonna 2018-tól a kedvezményes áfakörbe tartozik, ám a húsréteget tartalmazó sertésszalonna marad a 27 százalékos kulccsal. – Mert az már élelmezési célra alkalmas továbbfeldolgozott sertéshús – olvasható a nyomatékos figyelmeztetés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamra portáljának január 2-i cikkében. Itt van az, amikor a laikus elveszíti a fonalat, s kénytelen belenyugodni, hogy a zsír és a töpörtyű is maradt a magasabb áfakörben.

Hosszú vita végére került pont azzal, hogy gyakorlatilag majdnem minden sertésalkatrész az 5 százalékos áfakörbe tartozik, vagyis az élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség is. Egyebek között a húsos csont is, „amely főként csontot tartalmaz". Ez utóbbi kitételt a NAV még 2016 elején hangsúlyozta abban a felsorolásban, hogy mire nem engedi akkor az alacsonyabb áfát. Mára engedi, a jövőben nincs húsos megkülönböztetés a csontoknál.