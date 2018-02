Szijjártó: az egész visegrádi csoport energiabiztonságát javítja majd egy új gázvezeték

Szijjártó Péter, aki Magyarország új, integrált külképviseleti épületének átadása alkalmából látogatott Pozsonyba, elmondta: az egyeztetésen szó esett Közép-Európa energiabiztonságát érintő kérdésekről is.



A magyar külügyminiszter tájékoztatta szlovák tárgyalópartnerét arról, hogy miután két magyar vállalat lekötötte a jövendőbeli román-magyar gázvezeték kapacitását - és ezzel hosszú távon lehetőség nyílt arra, hogy az amerikaiak által a Fekete-tengeren kitermelt földgázt Magyarországra importálják - a magyar kormány úgy döntött, hogy megépítik a magyarországi gázelosztó központ és a magyar-szlovák interkonnektor közti hiányzó vezetéket.



Kifejtette: a mintegy száz kilométer hosszúságú - Vecsés és Városföld között megépítendő - vezeték megépítésével létrejön az észak-déli irányú energiafolyosó, amely széleskörű lehetőséget nyit a gáz beszerzési formáinak diverzifikálására és arra is, hogy a fekete-tengeri gáz Szlovákiába is eljusson.



A gázvezeték megépítéséről a magyar kormány által a múlt héten hozott döntés hosszú távon pozitív hatást fog gyakorolni Magyarország, Szlovákia és az egész visegrádi csoport energiabiztonságára is - mondta Szijjártó Péter. A beruházás jelentőségét hangsúlyozva hozzátette: ma Magyarország 8,5 milliárd köbméter gázt importál évente orosz forrásból, az új vezeték maximális éves kapacitása pedig 4,4 milliárd köbméter lesz.