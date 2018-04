Kisháziné Zombory Erikával Kandó Tamás beszélgetett a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban.

Fotó: Bakos András

Hogyan tud versenyszerűen sportolni egy családos, kétgyermekes, dolgozó nő? A család támogatásával, önálló gyerekek segítségével – akiket például így lehet arra nevelni, hogy osszák be jól az idejüket. Ez is kiderült szerda délután Kisháziné Zombory Erika ultrafutó és Kandó Tamás sportriporter beszélgetéséből. Erika sportteljesítménye beszédtéma a városban: ő „az a nő, aki azt a borzasztó hosszút futotta".A vásárhelyi Bessenyei Ferenc Művelődési Központba öt órára meghirdetett rendezvény ötkor el is kezdődött, a közönség 99 százaléka addigra már a helyén ült. Az előre kikészített székek kevésnek bizonyultak, de az érkezők az oldalt álló széktoronyból kiszolgálták magukat. A jelenlévők zöme biztosan sportoló ember volt: ők is megtanulták tisztelni az időt. Erika 34 óra 54 perc alatt teljesítette tavaly szeptember 30-án a 246 kilométeres Spartathlont, ez volt a beszélgetés apropója.Európa leghíresebb ultrafutóversenye Athén és Spárta között zajlik, 400 sportoló vehet részt rajta, versenyeredményeik, sorsolás, illetve az országonként megadott kvóták alapján. Erika 28 éves futómúlttal vágott bele. Mint Tamás kérdéseire elmondta, a fölkészülés alatt hat futóedzése volt hetente, és egy erősítő. Egy edzés másfél-két órásnál nem hosszabb, legföljebb hétvégén futott 2-3 órát. Hosszú távra nem ugyanolyan távok lefutásával kell készülni, inkább az számít, hogyan regenerálódik az ember menet közben.A szervezetet így is olyan fizikai és mentális terhelés éri, hogy a frissítők, fehérje- és szénhidráttartalmú italok mellett kíséretre is szükség van. Erikát férje, a szintén ultrafutó Kisházi Gábor és Olasz Róbert követte. A sportoló leginkább az 1100 méteres hegytől tartott – erre alföldi lévén nemigen készülhetett –, de a magaslattal nem volt gond. Azzal inkább, hogy a táv kétharmada után fájni kezdett a bokája. Erről most már könnyű volt finom öniróniával beszélni, a menet közben készült fotókon látszott a nagy igénybevétel.Erika idén nem fut a Spartathlonon – viszont részt vesz a huszonnégy órás Európa- bajnokságon, amelyet a szomszédban, Temesváron rendeznek meg, és a 24 órás világbajnokságon. Itt szeretné egyéni rekordját, a 194 kilométert megdönteni.Szóba került természetesen, miért érdemes futni, mitől lett ennyire divatos ez a szabadidősport. Azon túl, hogy az embernek örömet okoz látni, érezni saját fejlődését, a futók társasága nagyon segítőkész közösség. Erika hozzátette: akik imádják a teljesítménymérő kütyüket, azok is könnyen beleszeretnek – és sokaknak fontos szempont, hogy ma már nagyon csinos futóholmik vannak.