A tervek szerint év végén már lazíthatunk az új vásárhelyi pihenőparkban

A sorok írója még járt a vásárhelyi Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskolában. A tornacsarnokban drukkolt a helyi férfi kosárlabdacsapatnak, és tudósított a meccseiről. Akik ott szorongtak a lelátón vagy a pálya szélén, nem feledhetik a fantasztikus hangulatot, azt, hogy abban a teremben a legjobbak ellen is eséllyel léptek pályára a kedvencek.Valószínűleg a lebontott iskola helyén létesülő tavas pihenőparkhoz is hasonlóan maradandó élmények kötőd-nek majd. A földmunkákkal a múlt héten megkezdődött a Hódtói Pihenőpark építése a 19 ezer négyzetméteres, elkerített területen. 2016-os terv válik valóra.Nemcsak tó kap helyet, hanem pihenő-, játszó-, sportterület is lesz, továbbá egy pavilont is kialakítanak. A vízfelület körül lépcsőzetesen alakítják ki azt a rész, amely átvezet a napozódombokhoz, és az utakhoz hidak és fadekkek kapcsolódnak. A játszótér egyedi módon vizes elemeket is tartalmaz, de lesz még „fitneszrészleg" és sportpálya is.A beruházás 831 millió forintos vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. Ottjártunkkor is még a földmunkákat végezték. A leendő parkba honos növényeket ültetnek, de az is pozitívum, hogy a meglévőkre vigyáznak, nem irtják ki, inkább megkerülik a gépekkel. A közterületi bútorzat modern és kényelmes lesz. A biztonságról sem feledkeztek meg a tervezők, kivitelezők: térfigyelőkamera- rendszert telepítenek a pihe-nőparkba.A zöldberuházás keretében a már említett pályázati forrásból az Európa park is megújul. Ezt és a Hódtói Pihenőparkot – az elképzelések szerint – az esztendő végén már birtokba veheti a lakosság.