Átkozzák is, áldják is a műfüvet

116 rákkeltő dolog



A WHO rákkutató részlegének, a Nemzetközi Rákkutató Ügynökségnek van egy 116 tételből álló listája azokról a tárgyakról, foglalkozásokról, anyagokról, amelyekről már kiderült, hogy rákot okoznak. Ezek közé sorolható a festőszakma, a gumiipari munka, a kéményseprés, a dohány (vagyis a cigizés, passzív formában is), a természetben is előforduló aflatoxin-keverékek, az alkoholos italok, a kínai sózott hal (!), egyes feldolgozott húsok, arzén az ivóvízben, bételdió és a neutronsugárzás. A listán nem szerepel a műfüves pályán való focizás.

– A műfüves pályákon másképpen, gyorsabban játszunk, mint az élő füvön – közölte az Ásotthalmon élő labdarúgó, Fődi Zsolt , többszörös megyei gólkirály, jelenleg a megyei III. osztályú Röszke játékosa. Elmondta: egészségügyi problémát neki nem okozott ez a borítás, a SZEAC-ban focizó 12 éves fia, Zsolt azonban időnként panaszkodik, hogy fáj a sarka.Pedig lassan nem lesz választás, az újonnan épített pályák szinte mind műfüvesek. A minőségük változó. Szokatlan és keményebb, mint a „rendes" fű, jobban megterheli az ízületeket – adott gyors diagnózist a 65 éves vásárhelyi háziorvos, Bálint László . Élete a foci, aktív játékosként a közönség egyik kedvence volt, és a mai napig rúgja a bőrt.– Jobban csúszik a felülete, más rúgástechnikát, kitámasztást és mozgáskoordinációt igényel, a sérülések – a keménysége miatt – súlyosabbak lehetnek, még egy egyszerű horzsolás is, mint a hagyományos küzdőtéren. Nem véletlenül tiltakoznak a Bajnokok Ligájában az együttesek, ha műfüvön kell játszaniuk. Nem tartom szerencsésnek, hogy ilyen borításon nevelik az utánpótlást – mondta Bálint László.Vannak azért pozitívumok is. Az edzések nem függnek az időjárástól, az őszi-téli, sáros, esős, hideg időben kulturált körülményeket teremt a szakmai munkához – vélekedett Horváth Zoltán , a HFC elnöke. Hozzátette: ez a nemzetközi tendencia is. Magyarországon szintén szaporodnak ezek a pályák, majdnem hetente adnak át egyet. Csongrád megyében is számos található, Vásárhelyen például hét – az egyik fedett –, a legutóbbit Székkutason avatták. De terjed egy igazán riasztó hír, miszerint a műfüves pályák rákkeltők lehetnek.A brit Nemzeti Egészségügyi Központ (NHS) egykori vezetője, Nigel Maguire is így nyilatkozott a Telegraphnak. Úgy véli, az ő fia is a műfű miatt lett Hodgkin-limfómás. Szerinte a gumipelletből készülő pályák közül néhány típus, illetve a rugalmasabbá tételt szolgáló gumigranulátum több toxikus vegyületet tartalmaz, a higany, az ólom, a benzol és az arzén is kimutatható. Ezek a nyári melegben mérgező gázokat bocsátanak ki, illetve a bőrre kerülve már kis mennyiségben is károsak lehetnek az egészségre. Úgy tudjuk, ez főként a régebben kialakított létesítményekre lehet igaz, az újabbak más technológiával készülnek. Az egykori kiváló labdarúgó, Dzurják József is a műfűre vezeti vissza leukémiáját, amiből szerencsésen meggyógyult.Az Egyesült Államokban 158 focistáról tudnak, akik műfüvön játszottak, és valamilyen daganatos betegségben szenvedtek. Az USA-ban és Hollandiában több ilyen pályát bezárattak. A FIFA szerint nincs bizonyíték, ami igazolná, hogy a műfű egészségre ártalmas, sok kutatást végeztek már ebben a témában. A gyártók is azt vallják, a szintetikus gyep nem veszélyes, illetve az általunk megkérdezett Horváth Zoltán HFC-elnök is ezen a véleményen van.– Nem hallottam még erről, és a szakirodalomban sem olvastam, hogy a műfű rákkeltő lenne – közölte véleményét Bálint László háziorvos.