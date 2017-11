Az új hidroglóbuszt javítani kell: vízhiány miatt bosszankodnak a szikáncsiak

Az új víztorony nem üzemel Szikáncson. Garanciális javítást végez rajta a kivitelező. Fotó: Kovács Erika

– Szerdán és pénteken 8–14 óráig nyomáscsökkenés miatt szinte csak csepereg a víz a csapból – panaszkodott a Hódmezővásárhely külterületén, Szikáncson élő Bardon Mónika.– Olyankor kezet mosni még tudunk, vagy a főzéshez engedhetünk vizet, de a mosógépet nem lehet használni – mondta Bardon Mónika. – Nekem még hagyján, mert mosok máskor, de ahol 2-3 vagy több gyerek is van, ott mindennap mennie kell a gépnek! Ha délután kettőkor kezd valaki hozzá a mosáshoz, akkor már nehezen szárad meg kint a kötélen a ruha! Ráadásul van, amikor minden előzetes bejelentés nélkül órákig víz nélkül maradunk. A nyomáscsökkenés hónapok óta megy. Vízhiány csak az utóbbi hetekben van. Amióta elkészült a glóbuszunk, azóta vannak bajok, előtte nem volt…– Már nem merek itthonról elmenni, ha mosok. Volt, hogy elszaladtam a boltba, és mire visszaértem, már víz nélkül forgatta a ruhát a mosógép – tudtuk meg Zékányné Juhász Piroskától. Ez akár tönkre is teheti a berendezést. Nem erre tervezték. – Olyan is volt már, hogy a vécét sem tudtuk lehúzni, mert hirtelen elvették a vizet – mesélte az asszony.

Zékányné Juhász Piroska ottjártunkkor is mosott. Boltba menni nem mert, félt az újabb vízhiánytól.

Fotó: Kovács Erika

Mások is panaszkodtak a településrészen. Ha csökkentik a nyomást, az átfolyós vízmelegítő nem tud meleg vizet produkálni. Hideg vízben pedig nem lehet normálisan mosogatni. A családok egy része tart otthon ásványvizet, hogy inni tudjanak. Egy asszony arról beszélt, hogy minden eshetőségre a kantájába is engedett vizet. Legalább a vécét le tudja öblíteni, ha úgy adódik.Mások pedig azt sérelmezték, hogy a víz időnként büdös és piszkos is.– A szikáncsi víztorony az ivóvízminőség-javító program keretében épült. Garanciális hibaelhárítás miatt üzemen kívül kellett helyezni, a kivitelezés fővállalkozója végzi a javítást – tájékoztatta lapunkat Diós Zsolt, az Alföldvíz Zrt. PR-irodavezetője.

– Társaságunk, az Alföldvíz Zrt. pedig heti két délelőtt átöblíti a hálózatot. Mivel most nem üzemel a víztorony, a hálózatöblítés nyomáscsökkenéssel jár. Ez akkor szűnik meg, ha a torony ismét működhet. Vagyis ha megfelelő lesz a vízmintaeredmény, amit a hibaelhárítást végző vállalkozónak kell biztosítania.Diós Zsolt arról is tájékoztatta lapunkat, hogy az elmúlt két hétben Szikáncs ivóvízhálózatát szivacslövedékes módszerrel is tisztították. Erről a helyi rádión keresztül tájékoztatták a lakosságot.– A hálózatmosatás idején a nyomáscsökkenés mellett időszakosan, 1-2 órán keresztül előfordulhatott vízhiány. A munkálatokkal végeztünk, így már ilyen kellemetlenség nem éri a fogyasztókat – mondta a PR-irodavezető.