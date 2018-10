Bemutatták a Párizsi Naplót Vásárhelyen

Lázár János és Trócsányi László a könyvbemutatón. Fotó: Gémes Sándor (promenad.hu)

Országgyűlési képviselő beszélget miniszterrel. Ez a Parlamentben mindennapos, de egy vásárhelyi, Emlékpontban rendezett könyvbemutatón bátran nevezhető rendhagyónak.Lázár János, az országgyűlési képviselő faggatta kötetéről Trócsányi László igazságügyi minisztert, aki Párizsi Napló – avagy ami a nagyköveti jelentésekből kimaradt... 2010. július–2014 június című, a Századvég Alapítvány gondozásában áprilisban megjelent könyvében örökítette meg nagyköveti életét. A diskurzus előtt Miklós Péter múzeumigazgató mondott köszöntőt.– Mikor kikerültem Párizsba, elhatároztam, naplót írok az ottani eseményekről, életemről, mert a korszakok megértéséhez memoárok is kellenek, és az összefüggéseket is érteni kell. Mikor 4 év múlva hívtak igazságügyi miniszternek, jöttem, és úgy fogtam fel, mindennek rendelt ideje van – mondta Trócsányi László bevezetésként. Hozzátette: a francia nyelv, a krimik – amelyeket eredetiben olvasott – és a sanzonok szeretete régen megvolt benne.– Az Alkotmánybíróságot hagytam ott, de éreztem a pillanatot, most mennem kell. Jól döntöttem, ma sem határoznék másként. Úgy éreztem, nekem találták ki, akartam, nagy álmom vált valóra, és végig élveztem Franciaországot, Párizst. Soha nem felejtem el: a követség ablakából láttam – reggeli vagy vacsora közben – a Diadalívet és az Eiffel-tornyot – válaszolta a „moderátor" Lázár János felvetésére.Lázárral a Napló szerint elemezték Franciaország azon korszakát, amikor Trócsányi kint szolgált. Szóba került Sarkozy, Hollande és Macron – Trócsányi szerint utóbbi berobbant hazája politikai életébe, hogy a két ország viszonya mindig ellentmondásos volt, hogy a „gallok" nem sajnálják a britek uniós távozását, és a franciákkal nehéz volt megértetni, elfogadtatni a V4 országok céljait, törekvéseit. Ez mára sem sikerült teljesen. Viszont a felülvizsgált rossz francia szerződéseket viták, kompromisszumok árán sikerrel zárták le. – Mindig attól tartottam, nem értenek meg, de egy nagykövet soha nem adhatja fel, vállalása, feladata 24 órás. Fontos, hogy sokat kell tanulni, jól ismerni azt az országot, annak szokásait, ahová dolgozni megyünk – jelentette ki.Lázár János felvetésére elmondta: a magyar Alaptörvény és a francia alkotmány között az az alapvető különbség, hogy az előbbi nemzetben, közösségben gondolkozva fogalmazódik meg, az utóbbi az individuum, az egyén, annak jogai felől közelít. Példaként említette a házasságot, amely Franciaországban mindenkinek egyéni joga – két férfinak és két nőnek is –, míg nálunk intézmény. – Az alkotmány egyszerre legyen memoár és projekt. Mert tudni kell, kik vagyunk, honnan jöttünk, de azt is, milyen feladatok várnak ránk – fogalmazott az igazságügyi miniszter. Hozzátette: Európán, az Unión belül is fontosak a határok, a nemzetek, a nemzeti identitás. Lázárral megegyeztek abban, a 2019-es uniós választásoknak az is tétje, az egyén- vagy a közösségközpontú ideológia nyer teret. Ez a bevándorlás, a migráció, az országok és Európa védelme miatt is lényeges, valamint prosperáló gazdaságot kell teremteni, amely versenyképes lehet az első sorban lévő USA-val és Kínával.– Identitásvita zajlik, amelynek homloktérbe helyezésében nagy szerepet játszott a magyar kormány. Orbán Viktor nevét ismerik a franciák, és Macron első számú politikai ellenfelének nevezte a kormányfőt – közölte Trócsányi. Hozzátette: egy nemzet akkor lehet sikeres, ha önbizalma van, ami nem egyenlő az elbizakodottsággal. – Ebben tanulhatunk a franciáktól: büszkék és erős a nemzettudatuk – mondta. – A két nép távolságban él egymástól, nem értenek minket. Nagy a politikai feszültség is, amelyet nehéz enyhíteni, de sokat tanulhatunk tőlük – közölte az egykori nagykövet.Lázár János azzal zárta a könyvbemutatót: a kötetből nemcsak az akkori politikai viszonyokat, hanem Trócsányi Lászlót is megismerhetik az olvasók.