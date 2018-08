Csak tankkal lehetne közlekedni az útra hordott törmeléken: Presztóczki József képtelen eljutni földjére

Presztóczki József mutatja a tanyája előtti útra szórt építési törmeléket, beton- és tégladarabokat.

Fotó: Imre Péter

– Ezt a kupacot, amit egy kicsit szétdúrtak, és nagy betondarabok vannak benne, 3 hete hozták és borították le billenccsel a tanyám előtti útra – mondta és mutatta a Vásárhelyhez közeli Tegehalmon élő, 74 éves Presztóczki József. A mezőgazdasági földút járhatatlanná vált, traktorral és kombájnnal sem lehet rámenni. Attól tart, tönkremennek a gépek, kilyukadnak a gumik. Így 3 hektáron termesztett búzáját sem tudja learatni, ami 720 ezer forintos kárt jelentene számára.– A pár éve ideköltözött tanyaszomszéd tavaly kezdte az útra hordani a törmeléket útépítés címén, de nincs eldolgozva, kupacokat hagytak. Járhatatlan, csak tankkal lehetne közlekedni rajta – állapította meg keserűen. Még elmondta: Benkő Zsolt külterületi önkormányzati képviselőtől érdeklődött, aki azt mondta neki – majd megkeresésünkre lapunknak is –, hogy a szomszédnak engedélye van a várostól a tanyájához vezető út pormentesítésére, útalap kialakítására.Megkerestük az üggyel a várost, ahol megerősítették Benkő Zsolt állítását: a tanyaszomszédnak engedélye van arra, hogy a mezőgazdasági földutat arra alkalmas zúzalékkal feltöltse. A bejelentés szerint – lapunk megkeresését tekintették annak – megvizsgálják a helyszínt, és ha indokolt, felszólítják az illetőt a helyreállításra. Mert az engedély szerint az útnak járhatónak kell maradnia. Az is előfordulhat, ha ez akadályozza az aratást, a keletkezett terménykárt a tanyaszomszédnak kell majd megtérítenie.Már e sorok írása közben kaptuk a hírt az önkormányzattól: első helyszíni szemléjük szerint – amit a mezőőrök végeztek – a jelzett földút továbbra is járható. Később egyeztettek azzal, aki az engedélyt kapta. Ő elmondta: megegyezett a kőtörőkkel, hogy egy héten belül összetörik a betont és úgy dolgozzák be az útba, hogy a jelenleg járhatatlan rész is járható lesz. Azt is közölte: a betontörmeléket csak addig tárolják ott, amíg a törőgép az előző munkáját befejezi és megérkezik a tegehalmi helyszínre.