Csongrád megyében nagyon alacsony, 6 százalék alatti a fiatal gazdák aránya - 2 milliárd forinttal támogatják őket

– Júniusban több mint 20 milliárd forintos nagyságrendű támogatás sorsáról döntött az agrárminisztérium. Többek között fiatal gazdák támogatására is sor került. Sajnos Csongrád megyében kevesebb mint 6 százalék a 40 év alatti gazdálkodók aránya – mondta Juhász Tünde megyei kormánymegbízott. Megyénkben 21 fiatal gazda, illetve sertésekkel és szarvasmarhákkal, valamint gyümölcstermesztéssel foglalkozó vállalkozó részesült pályázati forrásban a Vidékfejlesztési Programból. A megyébe összességében több mint 2 milliárd forint támogatás érkezett, csak júniusban mintegy 261 millió forint.



– Szabó Lajos ugyan már nem fiatal gazda, de mindenképpen a fiatalabb korosztályhoz tartozik. A tehenészete kiváló példa arra, hogy a mezőgazdaságban még van jövő és ambíció – mondta az agrárvállalkozóról a kormánymegbízott. Szabó Lajos mártélyi tehenészete 496 millió forint támogatást nyert.



– Új, fejőrobotos istálló építését tervezem. A beruházásra azért van szükség, mert a régi istálló már elavult. Állategészségügyi, komfort- és humánerőforrás szempontjából is fontos, hogy a kor nyújtotta legújabb technológiát alkalmazzuk. Jelenleg is munkaerőhiánnyal küzdünk – magyarázta.



A mártélyi gazdálkodó 25 éve dolgozik a mezőgazdaságban. Az első istállóját egy szövetkezettől bérelte, majd az ezredfordulón megvásárolta a telepet, amit továbbfejlesztett. Elmondta, a jelenlegi állatlétszám, a 170 tejelőtehén és szaporulata kevés a stabil gazdálkodáshoz. A fejlesztés után 400-ra növeli a tejelőtehenek számát. Arról is beszélt, ha most nem nyert volna a fejlesztésre forrást, akkor 2-3 éven belül valószínűleg fel kellett volna hagynia a gazdálkodással, mert nem lenne versenyképes.