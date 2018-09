Dönteni kell, vagy szecskáznak a jószágoknak, vagy mosnak az automatával: Külső-Erzsébet villamos hálózata elavult

Hiába vettek keltetőt

Szó se lehet villanyfűtésről

Jövőre fejleszthetik a rendszert

– Már öt éve lakunk tanyán Külső-Erzsébeten. Lehetőségeink szerint újítgatjuk. Korábban apukám is itt élt. A jószágok miatt is célszerű volt a tanyai életformát választanunk: struccot tenyésztünk – tudtuk meg Takács Judittól. A fiatalasszonyék egyelőre mellékállásban foglalkoznak a futómadarakkal, de idővel szeretnék továbbfejleszteni a gazdaságot. Ezt viszont egyelőre az áramellátás akadályozza.– Áramunk van, de a külső hálózat, ahonnan az áramot kapjuk, már elavult. Apukám elmesélte, hogy valamikor a hetvenes évek elején készíttette a téesz. Akkoriban persze nem ennyi berendezésre tervezték a hálózatot, mint amennyi ma van egy háztartásban. Ráadásul tanyán a gazdálkodáshoz is kell áram. De hiába vettünk keltetőgépet, nem tudjuk használni. Ha bekapcsolnánk a keltetőt, akkor nem lehet mosni, vagy kint darálni, szecskázni. Az nem lenne jó megoldás, hogy ha mosunk, leállítjuk a keltetőt. A strucctojásoknak 2 óra szünet is bajt okoz... Így a gép egyelőre pihen, a strucctojásokból más településen kelnek ki a kiscsibék – tette hozzá az asszony.Judit elmesélte, az elmúlt években megtanultak trükközni, melyik gépet mivel lehet egyszerre használni. – A mosógép és a bojler mehet együtt. Ha a mosógép vizet szív fel, akkor a hidrofor is bekapcsol. Ez a három dolog még elmegy együtt, de akkor nincs számítógépezés, kávéfőzés, mikrózás, hajszárítás, vagy éppen az udvaron szecskavágózás. Mert ha még egy berendezést bekapcsolunk, akkor az kiveri a biztosítékot, vagyis minden leáll. Ez pedig nem tesz jót a gépeknek – magyarázta.A fiatalasszony arról is beszélt, hogy amikor újravezetékeltették a házukat, felmerült, hogy jó lenne, ha áttérhetnének villanyfűtésre, mert nem kerül többe, mint a fa. Ráadásul a család napközben távol van otthonról. A szülők dolgoznak, a kislányuk pedig az óvodában van. Hiába gyújtanak be reggel, mire délután hazaérnek, már kihűltek a cserépkályhák. Egyelőre azonban villanyfűtésről sem lehet szó.– A szomszéd tanyában élők mesélték, hogy náluk is olyan gyenge az áramellátás, hogy ha a fejőgéppel dolgoznak, a mosógép leáll, vagy fordítva. Egy másik közelben lakó pedig arra panaszkodott, hogy ha a szomszédja hegeszt, náluk még a lámpa is csak pislákol. Vannak, akik már aggregátort szereztek be, hogy vészhelyzetben meglegyen a helyettesítés. Judit azt is mesélte, hogy a villanyoszlopok felett is eljárt az idő. Van, amit a fakopáncs már teljesen átfúrt, át lehet látni rajta.Nemcsak Külső-Erzsébeten, hanem máshol is problémás a tanyán élők áramellátása azokon a területeken, ahol hajdan a téeszek építtették ki a hálózatot, és azóta sem történt fejlesztés. Erről a téli külterületi lakossági fórumokon is beszéltek az érintettek. A külső-erzsébetiek levélben is megfogalmazták kérésüket, amit minden érintett család aláírt. A korábbi városvezetés ígéretet tett, hogy utánajárnak a kérdésnek.Benkő Zsolt külterületekért felelős önkormányzati képviselő a napokban jó hírt osztott meg a Facebook-oldalán, amit lapunknak is megerősített. – A Nemzeti Közművek Zrt.-t több alkalommal is megkerestem a lakosság panaszaival. Érdeklődtem, milyen lehetőség lenne a régi, 40–60 éves, egykori téeszhálózatok felújítására. Most arról kaptunk értesítést, hogy a szolgáltató 2019-től saját erőből kezdi meg a villamos rendszerek felújítását. Ez azért is fontos és igen jó hír, mert a tanyán élő családok önerőből ezt nem tudnák finanszírozni, pályázat pedig ilyen célra nincs. Az áramszolgáltató cég munkatársa úgy tájékoztatott, a külső-erzsébeti területtel kezdik jövőre a fejlesztést. Bízom benne, hogy a többi érintett vásárhelyi külterületre is jut forrás a következő esztendőkben – közölte a képviselő.Megkerestük az NKM Áramszolgáltató Zrt. sajtóosztályát is a külső-erzsébetiek problémájával. Érdeklődtünk a Benkő Zsolt által említett fejlesztésről. Amint megérkezik a válasz, közöljük.