Éjszakai futás UV-fénnyel

Első alkalommal rendezi meg a Szeretem Vásárhelyt Egyesület – a Zsüffland csapatával közösen – az UV Night Run éjszakai futást október 13-án, szombaton 22 órától a népkerti rekortánpályán.

Nem a sportteljesítmény lesz az elsődleges, hiszen mindenkinek csak 1 kört, vagyis 1 kilométert kell teljesítenie.

– közölte a tegnapi, a helyszínen tartott sajtótájékoztatón a Szeretem Vásárhelyt egyik alapítója, az ötletgazda-szervező, Bagi Mátyás funkcionális tréner.Azt is elmondta még, hogy az első 500 nevező – az egyesület Facebook-oldalán is lehet regisztrálni – #hashtag-üzenetekkel ellátott pólót kap ajándékba, amely az UV-fényben majd világít a sötétben. Az üzenetek pozitív tartalmúak lesznek, például a sportról, a szabadidőről, a kikapcsolódásról és a boldogságról szólnak majd.Bagi elmondta: ezzel a „saját nyelvükön", kommunikációs csatornájukon akarják megszólítani a fiatalokat, hogy azon a módon nyilváníthassanak véleményt. Ezért arcra, kézre is lehet majd az ultraviolában világító személyes üzeneteket írni.