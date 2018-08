Grezsa István nem tart attól, hogy kitiltják Ukrajnából

A mezővári óvoda



Vásárhely is vállalt már szerepet Kárpátalja fejlesztésében: 2017. december elején adták át az új óvodát Mezőváriban, és arra a gyűjtés vásárhelyi kezdeményezés volt. A város közgyűlése 2015 tavaszán döntött erről. Adakozással 60 millió forint gyűlt össze, az akcióhoz a magyar kormány is csatlakozott, 50 millióval.

A vásárhelyi politikust a közelmúltban nevezte ki miniszteri biztosnak – hogy folytassa eddigi kormánybiztosi munkáját – Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Kárpátalja fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felel.Televíziók, rádiók, internetes portálok híradása szerint Vaszil Bodnar ukrán külügyminiszter-helyettes – akinek elég magyaros hangzású a neve – közölte: ha Magyarország nem ad kielégítő magyarázatot az új kárpátaljai miniszteri biztosi tisztséget illetően, Ukrajna kész a kemény reakcióra, például megtilthatja beutazását az országba. Mert belügyeibe való beavatkozásnak véli, tekinti tevékenységét.– Túlreagálták ezt az ügyet. A bejelentés része az Ukrajnában tapasztalható magyarellenes sajtókampánynak – mondta a történtekről lapunknak Grezsa István. – Beleillik abba a retorikába, ami az utóbbi időben jellemzi a központi kommunikációt: szándékosan elferdített hírekkel akarják manipulálni, helytelenül beállítani kormányunk lépéseit, torzítani a valóságot. Meglepő az egész, a kifogásoknak semmi alapja. Hiszen ezt a munkát végeztem három éven keresztül kormánybiztosként, és az ukrán kormány semmilyen kifogást nem emelt, sőt, dicséretet, elismerést kaptam, kaptunk Kijevtől.Grezsa István hangsúlyozta: a fejlesztésekkel nemcsak a 150 ezres kárpátaljai magyarságot segítette a magyar állam. Olyan intézményeket újíttatott fel, amelyeket ukránok is használnak. – Pénzzel támogattuk a civil szervezeteket, szobrot állítottunk az ukrán Petőfinek, Tarasz Sevcsenkónak, a járványkor kanyaró elleni védőoltást juttattunk a térségbe, 19 embernek tettük lehetővé a vesedialízist, orvosi rendelőket hoztunk létre, újítottunk fel – sorolta. Leszögezte: nincs szó kivételezésről, szeparatizmusról, vagyis elkülönülési, elszakadási, leválási törekvésről. A cél a Kárpátalján élők felkarolása, segítése, nemzetiségtől függetlenül.– Folyamatosak voltak az egyeztetések a kárpátaljai vezetőkkel és a kijevi kormánnyal is, az elért eredményekkel mindenki nyert. Ezt a munkát szeretnénk folytatni, nem felülni a provokációknak – közölte. Azt is elárulta: bár ez „nagypolitika", nem hiszi, hogy komoly diplomáciai konfliktus alakulhat ki. Nem gondolja, hogy az ukrán vezetés beváltja fenyegetését, és nem engedi beutazni. Elgondolkodatónak tartotta azt a felvetést, hogy a támadás azután indult posztja ellen, hogy Orbán Viktor miniszterelnök tusványosi beszédében a NATO-ba és az Európai Unióba is kizártnak nevezte Ukrajna felvételét.