Idén is megették a székkutasi határban a haszon nagy részét a rocker madarak - Varjúkárok miatt intézkedik Lázár János

Lapunkban már többször írtunk arról, hogy a varjak a tavalyi évhez hasonlóan idén is nagy károkat okoztak a település határában gazdálkodók napraforgójában, kukoricájában (). A vetési varjak a kékvércseprogram „mellékhatásaként" szaporodtak el. A „Lakhatási támogatás vetési varjaknak optimális élőhelyükön" elnevezésű projekt a Körös–Maros Nemzeti Park és a kardoskúti önkormányzat összefogásával valósult meg. A vércsék a vetési varjak fészkét használják a költésükhöz. Az éhes és szomjas madarak annyian vannak, hogy egyik napraforgó- vagy kukoricatábláról a másikra szálltukban valóságos fekete felhőt képeznek. Számuk több ezer lehet. A vetési varjú védett állat. Gyérítésük tilos, még a riasztásuk is engedélyhez kötött.– A vetési varjak úgy elszaporodtak, hogy komoly károkat okoztak a gazdáknak tavaly és idén is – erősítette meg Lázár János.– Az állami kézben lévő nemzeti park telepítette őket ide, tegyük hozzá, szakmailag indokolt módon. Most azt kell elintéznünk, hogy az állam viselje ennek következményeit, ne a gazdák fizessenek meg érte. Ez ügyben tárgyalást kezdeményezek az agrárminiszterrel, hogy hozzanak létre káralapot. Az érintett gazdák gyérítést is szeretnének, de védett faj esetében ennek kicsi az esélye – mondta a képviselő.