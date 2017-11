Ivott, majd öngyújtógázt szívva verekedett, aztán kiskorúakat rabolt ki

A vásárhelyi férfi még nyáron Hódmezővásárhelyen, közterületen együtt italozott három hajléktalannal. A vádlott az italozás közben öngyújtógázt is szívott, amitől ittas és bódult állapota mellett agresszívvá is vált. Vádlott ebben az állapotában belekötött a társaságában italozókba, akiket ököllel arcon és fejen ütötte, a földre kerülő sértetteket rugdosta is. Ketten 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek.



Ugyancsak Hódmezővásárhelyen egy benzinkút közelében felfigyelt két, a kerékpárúton közlekedő kiskorú fiúra. Vádlott odament hozzájuk, megállította őket, pénzt kért tőlük cigarettára, amelyet sértettek visszautasítottak. Ekkor vádlott megfenyegette őket, hogy átkutatja a táskájukat és ruházatukat és amennyiben pénzt talál náluk, akkor megpofozza őket. A sértettek vádlott fenyegetésének hatására 700 forintot nyújtottak át vádlottnak, aki ezt kevesellte és meglátta, hogy a pénztárcájukban több pénz is van, ezért azt erővel kivette a kezükből, majd mintegy 1500 forintot kivett a pénztárcából és a helyszínről eltávozott.



A járási ügyészség a vádlottat garázdaság vétségével és rablás bűntettével vádolja, mint többszörös és egyben különös visszaesőt, figyelemmel arra is, hogy vádlott többszörösen büntetett előéletű és korábbi szabadságvesztés büntetéseiből tavalyi év végén szabadult. A vádemeléskor előzetes letartóztatásban lévő vádlott bűnösségének kérdésében a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság fog dönteni.