Jégpálya lett a vidéki járdákból is

Büntetés



Vásárhelyen a helyi rendelet szerint 50 ezer forintig terjedhet a büntetés, ha a magán- és társasházakban élők nem takarítják el a portájuk előtti járdáról a havat, jeget. De a város szerint nem a bírság beszedése a cél, hanem az, hogy az emberek egymást védve síkosságmentesítsék a házuk előtti részt.

– A járdák felét takarították csak le, nagyon felelőtlen a lakók egy része, könnyen történhet baleset – mondta a vásárhelyi Hegedűs Sándorné a Táncsics utcán. – Csúszósak, nehéz így közlekedni, főleg az olyan egyensúlyzavarral küzdőknek, mint én.Ezt a biciklijét toló Kovács Pál azzal egészítette ki: nem ajánlja az időseknek, hogy útra keljenek, mert amerre járt, csúszott a járda és a kerékpárút. Elhagyott telkek, romos házak előtt jég borította az aszfaltot.– Persze hogy készíthet fotót, így legalább látják, hogy dolgozunk – mondta a Szent István térnél dolgozó közmunkás. Másik csoportjuk a Kálvin térnél a buszpályaudvarra vezető járdát és kerékpárutat igyekezett letakarítani. Akadtak utcák, például a Vöröskereszt, a Kinizsi és a Bercsényi, ahol az ingatlanok 90 százaléka előtt a járda úgy nézett ki, mint tavasszal. – Már péntek éjszaka és szombat hajnalban is takarítottuk a havat a ház elől, a szomszéd néninek is segítettünk, mert egyedül nem bírja – mondta a Bercsényi utcán élő Bánki Orsolya.A városban sétálva tapasztaltuk, akadtak tiszta és havas buszmegállók. Az SZTE Mezőgazdasági Karának Andrássy úti és kollégium felőli, Petőfi utcai szakasza is jeges volt, egyensúlyozni kellett rajta. Az Andrássy út jelentős részén normálisan lehet közlekedni, míg a Kossuth tér fősétányának havas-jeges egyvelegében középen tapostak ki az arra járók egy vékony ösvényt. Ugyanez volt a helyzet a városházánál, alig volt felszórva, és az akadálymentesítő rámpa is jeges, csúszós volt.Bölcsődéknél, óvodáknál, iskoláknál általában jó a helyzet, takarították a járdát, vagy felszórták sóval, homokkal, forgáccsal. A kórház környékén akadtak jégbordás szakaszok, de láthatóan nem arra pályáznak, hogy onnan „szedjék össze" a pácienseket. A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. egyik csapata 4 géppel a városi utakat, kerékpárutakat tisztítja, a terek, közterületek, közintézmények előtti részek várnak a közmunkásokkal megerősített gyalogos csoportra. A különböző önkormányzati intézményeknek – így városházának is – a HMSZ Zrt. gondoskodik szóróanyagról, amit az ottani gondnokságnak kell „kijuttatni" a járdára.Makói körutunk során azt tapasztaltuk, vegyes a kép. Hibátlanul megtisztított járdát találtunk a József Attila Gimnázium és a Hagymaház, illetve a központi gyermekorvosi rendelő előtt. Nem érhette szó a ház elejét a kórháznál, illetve a rendelőintézetnél sem. Más volt a helyzet a kerékpárutaknál: jártunk olyanon, amelyik abszolút biztonságos volt, de olyanon is, amelyik csak szakaszosan. A Szép utcán az elektromos kerékpár hátsó kereke néhol ki-kicsúszott. Ezeken a területeken is többször alásóztak. Érdekesség: ahol a járdáról leválasztott kerékpársáv van, ott a lakóknak csak a járdarészt kell tisztán tartaniuk, a biciklisek része a városé. Ennek ellenére láttunk nem egy olyan házat, amelyiknek a tulajdonosa faforgáccsal vagy hamuval a járda mindkét felét gondosan felszórta.A szentesi belváros egyik legkritikusabb pontja a sétálóutca, amelyet most a felülete miatt inkább tipegőutcának lehetne nevezni. A városellátó ugyan megkezdte a sózást, de az olvadt víz szinte azonnal visszafagy, így egyelőre ezt a munkát felfüggesztették, mondta Varga Sándor intézményvezető. A Kossuth teret egyelőre jobb elkerülni, ugyanúgy, ahogy a mellékutcákat, az autók kereke is megkapar. Az óvodák, iskolák körül, a városháza és a kórház előtti járdákat rendben találtuk, a nagyposta és a telefonszolgáltató által használt épület előtt hasonló a helyzet. A nagyobb utakat letisztították, a Rákóczi utcában a kerékpározás sem okoz gondot, de a kereszteződésekben figyelni kell a tarajosra fagyott jégre.Vásárhely több pontján is törték tegnap a jeget a közmunkások. Fotó: Imre PéterA városháza előtti rész, a feljáró és a Kossuth tér is teljesen jeges volt tegnap Vásárhelyen. Fotó: Imre PéterHivatalosan sétálóutca Szentesen, most inkább koripálya. Fotó: Králik EmeseA szentesi nagyposta előtti járda egy darabig rendben van, pár méter után már nem árt az óvatosság. Fotó: Králik Emese