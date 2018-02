Jól vizsgázott a hálózat

A több mint 2 milliárd forintos fejlesztéssel megvalósult beruházás során mintegy 3 kilométer hosszan újul meg a vízelvezető rendszer, illetve új árkot is építettek.



Székkutason majdnem minden évben előfordult belvíz, ami nemcsak a mezőgazdasági területet, hanem a belterületet is érintette. A felújított árkokban most nincs víz, a rendszer láthatóan jól dolgozik.





– Nem is az áztató esőtől féltettük Székkutast, inkább a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadéktól. De örülünk, hogy most sincs probléma – mondta Szél István, Székkutas polgármestere. Arról is beszélt, hogy az állam kitakarította a Kakasszéki-éri és a Pusztaszéli út melletti csatornát is.



Mi is láttuk, a Pusztaszéli úti csatornában magas a vízszint, de a víz le tud folyni. A korábbi években előfordult, hogy szivattyúzni kellett, nehogy a víz visszafolyjon a faluba.