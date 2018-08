Hódmezővásárhely - Kertjét művelő néninek, balkonládában paradicsomot nevelő háziasszonynak is szívesen segít a vásárhelyi Sipos József. A növényorvos, gazdálkodó két elhunyt barátjára is gondolt, amikor fölvállalta ezt az önkéntes munkát. Most fesztiválokra hívják, rádióba, és Bálint gazda is biztatja: tessék folytatni.