Keresztbe tett a kékalga a mártélyi vállalkozóknak

Horváth Lívia forgalma télen nagyobb volt, mint most, a nyár közepén. Ennek oka a kékalga.

Fotó: Kovács Erika

– Katasztrofális ez a nyár. Családi vállalkozásban üzemeltetjük a büfénket itt, a strandon. Még az a szerencse, hogy több lábon élünk, mert amit most keresünk, abból nem élnénk meg – mondta az Üvegtigris büfé tulajdonosa, Horváth Lívia.A mártélyi üdülőövezetben járva arra voltunk kíváncsiak, hogy fürdési lehetőség nélkül mennyire vonzó egy kánikulai napon a holtág. Csak horgászokat láttunk, és néhány sétálgató embert. Egy fiatal pár pedig utcai ruhában üldögélt a parton. A büfékocsinál sem volt forgalom.Mint megírtuk, június végén kiderült, a mártélyi holtágban elszaporodott a cianobaktérium, a kékalga.A szabadstrandon ezért fürdési tilalmat rendeltek el.Az Ativizig frissítéssel javított a víz minőségén, de jó 10 nappal később újból rossz laboreredmények születtek. Július 19-én megint életbe lépett a fürdési tilalom, ami azóta is érvényben van (2018. augusztus 3.: A kékalga tönkrevágja a mártélyi nyarat – még mindig nem oldották fel a fürdési tilalmat).– Csak azért vagyunk nyitva, mert nem szeretnénk cserben hagyni azt a néhány vendéget, aki kijön sétálni, horgászni, üldögélni a parton – folytatta a vállalkozó.– Tavaly ilyenkor több száz ember pihent a strandon. A vízibiciklin szinte összevesztek. Sorban álltak az enni- és innivalóért. Most gyakorlatilag 10 százalékra esett vissza a forgalmunk. Télen is nyitva voltunk. Akkor több vevőnk volt, mint most. Jó érzés volt látni, milyen jól érzik magukat itt a családok. Most még a horgászok száma is kevesebb, mint szokott – folytatta Horváth Lívia. Kiemelte, az önkormányzat a fürdési tilalom ellenére sem hanyagolta el a strand környékét. A füvet is rendszeresen vágják.– Gyönyörű a környezet, csak éppen a fürdési tilalom miatt máshová mennek pihenni az emberek. Van olyan vállalkozó is, aki ezért feladta.Más vállalkozókat is kérdeztünk a mártélyi üdülőövezetben, de nem kívántak nyilatkozni. Egyikük név nélkül megerősítette, most teljes telt háznak kellene lennie Mártélyon. A visszaesést mindenki megérzi. Abban reménykedik, hogy a víz minősége hamarosan megjavul.