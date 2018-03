Kocsonya rezeg húsvétkor Katonáék asztalán - A nyertes vásárhelyi házaspár az ünnepi asztal hozzávalóit vásárolta meg

A hódmezővásárhelyi Katona Ferenc és neje, Anna felkészülten, bevásárlólistával érkezett a Príma Novába elkölteni a Telekosár-nyereményt. Fotó: Frank Yvette

A házi sonka már a hétvégi bevetésre készen várakozik a hódmezővásárhelyi Katona Ferenc és neje otthonában, ezért inkább kocsonyának való „disznóságokat" pakolt a bevásárlókocsiba Anna, a feleség.– A nejem a főnök otthon, a bevásárlólistát is ő írta össze. Húsért, üdítőért jöttünk, meg tejtermékekért – sorolja a korábban Hódgép-dolgozó, majd biztonságtechnikai ellenőrzéssel foglalkozó Ferenc. A ma már 73 éves nyugdíjas szorgalmasan tolta felesége után a kocsit, amelyben kolbász és afrikai harcsa is landolt. Utóbbiból halászlé készül, a sonka mellé pedig tavaszi saláta lesz, de a süteményeknek is marad hely.– A gyümölcsöt, zöldséget, tojást a helyi piacon szoktuk megvenni, a húst boltban vagy háztól. Korábban évente száz csirke is kikerült az udvarunkból, disznót is vágtunk, ma már nem tartunk jószágokat, csak méheink vannak a család mézellátására – meséli a kaszaperi származású, egykor albérletben élő Anna, akinek a szomszéd fiú, a tősgyökeres vásárhelyi Ferenc udvarolt 1969-ben kötött házasságukig, amelyből egy lány és egy fiú született, közben a házukat is felépítették.Lányuk családjával és Anna édesanyjával közös háztartásban élnek, amelynek nélkülözhetetlen kelléke a Délmagyarország rejtvénymelléklete. A család tagjai szívesen elidőznek a feladványokkal, Ferenc a sudokut szereti. A lapot évek óta járatják, még a szüleiktől örökölték ezt a „szokást".Locsolókkal már nem számol a MÁV-nyugdíjas Anna, aki az ebéd utáni kávét kortyolgatva szokta elolvasni az újságot, illetve kedvenc mellékleteit: a Lilla magazint, a Gasztrót és a Regényújságot. A Katona házaspár szívesen internetezik hírek, érdekességek után kutatva, de a világot is örömmel veszik nyakukba.