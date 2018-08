Kopjafát állított a Bojtorján és baráti köre - az együttes 40, az Olvasóköri Páholy 30 éve jár Mártélyra

Egyszer – ennek éppen 30 éve – meghívtam a kemény magot Mártélyra. Kérdezték, hogy mit lehet itt csinálni? Mondtam, lehet csónakázni, fürödni, napozni. Ha esik az eső, akkor beülünk az eresz alá, mint egy páholyba, és olvasunk. Így született meg az Olvasóköri Páholy elnevezés. Napjainkban körülbelül 30 tagunk van. Minden évben eljövünk Mártélyra. Pihenünk, néha hangosak vagyunk, de a falubeliek így szeretnek bennünket.

– Már régóta nem muzsikálunk együtt, vannak, akiket másfelé vitt az élet, biológiai állapotunk is más. Van, aki már így, 65 fölött inkább pihenne. Amikor gyerek voltam, talán 12 éves, elhatároztam, hogy zenész leszek, számokat írok, amit majd az egész világ ismer, emellett kőgazdag leszek, és rengeteg barátnőm lesz. Ebből az utóbbi kettő nem jött be, de az előzőek részben megvalósultak. Én nem állok le. Apám családjában 90 év az átlagéletkor. A country műfajban nem ritka, hogy 80-85 fölött is színpadra állnak a zenészek. Minél több helyre eljutok zenélni, minél több dalt írok, annál tovább élek

Idén negyven éve Mártélyra jött nyaralni, zenét szerezni a Bojtorján együttes. Akkoriban a sátras, bakancsos turizmus volt a jellemző – derült ki Borsos József polgármester ünnepi beszédéből.A zenekar többször járt az Egyesült Államokban, játszottak a londoni Wembley-stadionban. A magyar countryzenészeket Cansasban díszpolgárrá avatták, Nashville-ben fesztiváldíjat nyertek. Több gyermeklemezen is közreműködtek. Halász Judit albumain, koncertjein is találkozhatott velük a közönség.– Mártélyon gyerekeskedtem, minden nyáron itt töltöttünk 2-3 hónapot – hallottuk az együttes egyik tagjától, Vörös Andortól. – Apám pár évig az iskolában tanított. Vettünk itt egy telket is, ahová egy kis vityillót építettünk. Mártélyba nem volt nehéz beleszeretni. Általam került ide a Bojtorján is pihenni, pihenve dolgozni. Volt egy klubunk azoknak, akik szerették a zenénket. Minden hónap első hétfőjén játszottunk, ebből baráti társaság alakult ki.– Két éve volt a Művészetek Palotájában az életműkoncertünk. A majdnem 3 óra alatt vendégeinkkel mindent eljátszottunk, amit valaha írtunk – mesélte Pomázi Zoltán, a zenekar másik frontembere. – Azóta csönd van körülöttünk. Már ami a zenélést illeti. Mert tavaly megkaptuk a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést. Idén pedig az Emmitől vehettünk át egy díjat a művészi életpályánk elismeréseként. Ezek utólagos elismerések azért a 40 évért, amit letettünk az asztalra.A Bojtorján zenekar átlagéletkora ma már 65 év.– vallotta Pomázi Zoltán.A Bojtorján együttes és az olvasóköri páholy azzal is bekapcsolódott az üdülőfalu életébe, hogy rendszeresen támogatják a gondozási központot és az óvodát. A mártélyiak viszont tiszteletbeli mártélyi civil szervezetté fogadták az Olvasóköri Páholyt.A jubileumra emlékező rendezvényen természetesen egy mini Bojtorján-koncertet is hallhattak az érdeklődők, majd a zenészek és a baráti kör tagjai kopjafát állítottak annak emlékére, hogy 40 éve itt készült az első lemez. A Csavargódalt is elénekelte Mártélyon a Bojtorján. Ez a dal is a holtág mellett született.