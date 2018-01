Korrigáltak az otthoncsereprogramon

A tavaly novemberben elfogadott Minőségi Otthoncsere Programra január 2-án írt ki pályázatot a vásárhelyi önkormányzat. Már ez első három hétben több mint 50 Csengettyű közi lakástulajdonos érdeklődött a lehetőség iránt. Eddig 26 pályázat érkezett be. A tegnapi zárt ülésen közülük öt támogatásáról döntött a közgyűlés.



A Minőségi Otthoncsere Programban a 210 lakásos Csengettyű közi szalagtízes az érintett. Az ott élők ingatlanját megveszi az önkormányzat, emellett az új családi ház vagy társasházi lakás vásárlására támogatást ad. Előbbire 12, utóbbira 10 millió forint kapható. De hitel és a családi otthonteremtési kedvezmény, a CSOK is igénybe vehető, valamint a két vagy annál több gyereket nevelők újabb 15 százalékos támogatáshoz juthatnak. A vázolt konstrukciót nemcsak a bent élők, hanem egyenes ági leszármazottaik és felmenőik is igénybe vehetik. A szintén tegnapi nyílt ülésen – például az előző tétellel kapcsolatban módosítottak a rendeleten.



Az eddigi szövegezés szerint, ha a támogatott nem a Csengettyű közi lakás tulajdonosa, hanem a gyermeke, akkor a szülő részére haszonélvezeti jogot kell biztosítani a megvásárolt ingatlanban. Így azonban nem vehetik igénybe a CSOK-ot, de az ott élő szülőről, szülőkről gondoskodni kell. Ezért úgy korrigáltak: CSOK igénybe vételekor elegendő legyen haszonélvezet helyett közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat, hogy az illető biztosítja a korábbi tulajdonosnak, hogy az új házban, lakásban életvitelszerűen éljen – tudtuk meg Ambrus Norberttól, a jogi iroda vezetőjétől.

A rendelet eredeti megfogalmazása szerint abban az esetben fordítható a támogatás az úgynevezett életminőséget javító ingatlan megvételére, ha a pályázó vagy pályázók 1/1 arányú tulajdonjogot szereznek. Viszont Vásárhelyen sok olyan ház van, melyek önállóak, saját címmel, házszámmal rendelkeznek, kerítéssel elválasztottak, mégis egy helyrajzi számon szerepelnek. Ezeknél nem lehet teljes tulajdonjogot szerezni, holott különálló egységet alkotnak, így nem vehetnek részt a MOCS-ban sem. A korrekcióval ezek is megvásárolhatók lesznek – közölte Ambrus Norbert.



További javaslat volt, hogy 1/1 arányú legyen a tulajdon akkor is, ha a támogatott és felmenője együtt tulajdonosai az új ingatlannak.