Kráter tátong az egykori vásárhelyi benzinkútnál - fotó

Hatalmas, vízzel teli gödör tátong az elhagyatott, megszűnt benzinkútnál Vásárhelyen a Szentesi úton. Fotó: vásárhely24

Nagy, mély, vízzel és vasakkal van tele a Szentesi úti elhagyatott, bezárt benzinkút gödre Vásárhely közelében, mely így állandó balesetveszélyt jelent az arra közlekedőknek a városba befelé jövő oldalon – számolt be az esetről a Vásárhely24. A kráter a talajszint alól eltávolított tartályok helyén keletkezett. Az oldalfalakból vas- és fémdarabok állnak ki, és ugyanez feltételezhető a meder alján is. Nincs elkerítve – az eltépett, letaposott szalag maradványai láthatók a bejárónál –, semmi sem figyelmeztet a leselkedő veszélyre.A terület környékén gyerekeket is láttak már játszani, bármi megtörténhet. A helyhez közel fekszik a Béketelep, a Mester utca és az Észak utca, mindenütt sok gyermek él. Ha valaki beleesik a gödörbe, a falából kiálló fémektől, csövektől halálos sérülést is szenvedhet, vagy belefulladhat a vízbe. Az elvadult részen a méteres gazban, fűben fácánok is bujkálnak, a természet lassan visszahódítja a területet. A szintén veszélyforrást jelentő romos, omladozó, széljárta épület sincs „elbarikádozva".Lapunk megtudta, a töltőállomást korábban a Shell üzemeltette. Hozzájuk fordultunk a kérdéssel: mi lesz a sorsa az elhagyatott, balesetveszélyes objektumnak? A cég a következő választ adta: „Az említett vásárhelyi területet a Shell Hungary új tulajdonosnak adta el néhány éve, így az már nem az ő tulajdona". Az illetékes hatóságoknak azonban a jelek szerint még nem tűnt fel a veszélyekkel teli ingatlan, pedig, mint kiderült, van gazdája, akit még egy esetleges tragédia előtt meg kellene találni.