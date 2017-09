Lassan összedőlnek az asztalok a piacon: folytatják a felújítást - ígéri a vásárhelyi önkormányzat

Szinte mindenhol kikandikál a vas a betonból. Fotó: Imre Péter

– Eddig közel ezer kérdőív érkezett vissza, és a kritikák mellett több pozitív véleménnyel is találkoztunk – árulta el Fekete Ferenc vásárhelyi önkormányzati képviselő. A város szeptember 1-jén kérte arra az árusokat, vásárlókat, hogy egy anonim kérdőíven szóljanak hozzá, milyen lehetőségeket hiányolnak, milyen felújításokat szeretnének. Az elmúlt két szeptemberi hétvégén kérdezőbiztosok is járták a vásárteret.Kíváncsiak voltunk mi is véleményekre, de akik elmondták, ragaszkodtak a kérdőív garantálta névtelenséghez. A kerítést, amely jelenleg is készül – a közlekedés problémásabbá válása miatt – sokan kifogásolják. De ezzel nem lehet mit kezdeni, törvényi kötelezettsége megcsináltatni az üzemeltető Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt.-nek. Elhangzott még: az akadálymentesítés jobb megoldása a kerekesszékesek zavartalan közlekedése érdekében,a szervizút minőségének javítása, a bejutás gördülékenyebbé tétele, hogy eső után áll a víz a piac területén, amit az árusok sűrűn söprögetnek maguk alól.

A kérdőívkampány startolásakor, szeptember 1-jén Kabai Sándor csorvási árus megemlítette, „attól félünk, kidől a lábuk a betonasztaloknak, és valakinek ráesik a lábára". Közölte, a javítás költségeibe akár ők, az eladók is beszállnának, ha döntenének a felújításukról (2017. szeptember 2.: Leírják véleményüket a piaci árusok). Az önkormányzat tervezi a rekonstrukciót, amire nagy szükség van, mert több asztalt már csak a szentlélek tart, a lába részben elporladt, illetve blokktéglával pótolták a hiányt. Szinte mindegyik elárusítóasztalt lefényképezhettük volna illusztrációként.– A város folytatni akarja a két év múlva centenáriumát ünneplő piac felújítását – mondta Fekete Ferenc.– Szeretnénk teljesen befedni az elárusítórészt, megoldani az esővízproblémát, valamint a biztonság és a kulturáltabb körülmények érdekében kijavítani, felújítani az elhasználódott betonasztalokat, és megoldani, miként lehessen kerékpárral bemenni a piacra – sorolta Fekete Ferenc.A kérdőív még a hónap folyamán kitölthető a csarnokban található piacirodán – nyitvatartási napokon és időben –, onnan elvihető és ott újra leadható, valamint a város honlapján (www.hodmezovasarhely.hu) elektronikus formában.