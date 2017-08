Már a felhajtóágakat betonozzák a kopáncsi körhídon: a hőség miatt éjjel és hajnalban is dolgoznak

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.-től kapott tájékoztatás szerint ezekben a napokban a felhajtóágak vasszerelését készíti a kivitelező. Zsaluznak és betonoznak is – utóbbit a rendkívüli hőség miatt késő este és hajnalban. A fenti körforgalmi részen pedig a falszerkezetet építik.A több mint 12 kilométer hosszú elkerülő út építése a másik végponton is látványos eleméhez érkezett. A fehérjefeldolgozó mellett a munkások az új útszakasz alapját ezekben a napokban csatlakoztatják a 47-es főúthoz. A forgalom félpályán halad, lámpa irányítja.A jövő héten a szentesi vasútvonal feletti híd acélszerkezeti elemeit is helyükre szállítják.