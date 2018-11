Maradt a bérleti díj eltörlése 1 évre

gy napirendi pontja volt a tegnapi vásárhelyi rendkívüli közgyűlésnek: a sportlétesítmények üzemeltetéséről, fenntartásáról és használatáról szóló határozat visszavonása. Október 24-én arról döntött a grémium, hogy a TAO-pénzektől eleső, nehéz helyzetbe kerülő kluboknak november 1-jétől 2019. október 31-éig nem kell bérleti díjat fizetni a sportlétesítmények használatáért.



A korábbi határozat visszavonását azzal az indokkal kérte most Márki-Zay Péter polgármester, hogy ezzel anyagilag nem segítik az egyesületeket, viszont 40 millió forint kiesik a működtető HMSZ Zrt. tervezett bevételéből. Közölte: ezek után a többi klub, akár baráti társaságok is kérhetik a díjmentességet, mert ez a kedvezmény jelenlegi formájában diszkriminatív, csak 4 egyesületet érint. Fekete Ferenc (Fidesz–KDNP) erre azt felelte: a többiek támogatása, segítése a márciusban erre a célra, a Vásárhely Sportjáért Közalapítvány számára megszavazott 60 millió forintból megoldható lenne.



– Ennek a javaslatnak az elfogadása azt jelentené, hogy az egyesületeket a fizetési elmaradások miatt 2 évre kizárhatják a TAO-s pályázati lehetőségből – tette hozzá az egykori sporttanácsnok. Azt is közölte: tudomása szerint a TAO-pénzekből a szükséges 480 millió forint helyett eddig csak 700 ezer gyűlt össze. Márki-Zay Péter 17 millióról tett említést, és „a vásárhelyi cégek közül egy sem mondta, hogy nem hajlandó támogatni a gyerekek sportolását" – szögezte le. A polgármester újra megemlítette, hogy Lázár János országgyűlési képviselő elvitte a TAO-s pénzeket Vásárhelyről Makóra. – A felelősség áthárítása nem mentesít a munka alól – jegyezte meg Fekete.



Végül a közgyűlés 10 nem szavazattal 3 igen mellett elutasította a polgármester javaslatát, így a látványsportok képviselőinek továbbra is jár jövő év október 31-éig a kedvezmény, vagyis nem kell bérleti díjat fizetniük.