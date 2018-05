Márki-Zay és az ellenzék is elfogadta a zárszámadást

Hozzátette, ezzel ők is elismerték: szigorú, takarékos, szabályos és törvényes volt a város gazdálkodása, ami az elhunyt polgármester, Almási István nevéhez fűződik. Utóbbit a könyvvizsgálói összefoglaló is kiemelte. A képviselő még szólt arról, hogy december 31-ével 1 milliárd 409 millió forintos pénzmaradvány keletkezett, amelyből 424 milliót átemeltek az idei költségvetésbe általános tartalékként.– Az önkormányzat működött, volt pénz fűnyírásra és szúnyogirtásra, a városban hagyományos, rangos eseményeket is megrendeztük, és jutott fejlesztésekre is. Vásárhely dinamikusan fejlődött – közölte. Kiemelte: Márki-Zay is elmondta, példaként tekint az Almási vezette gazdálkodásra. Benkő Zsolt (Fidesz–KDNP) önálló indítványaként külön tárgyalta a testület a reprezentációs költségekre, a kamerabeszerzésekre és a hulladékgazdálkodás átalakítására vonatkozó közbeszerzésekről szóló belső ellenőri jelentéseket. Az ellenőrzést soron kívül a polgármester rendelte el. – Megállapították, mindhárom közbeszerzés szabályos és jogszerű volt, és a város érdekeit nézve mindig a legelőnyösebb ajánlatot fogadták el – összegzett Benkő. Az ezekről szóló határozati javaslatokat Márki-Zay Péter nem fogadta el. Hegedűs hozzátette: a hulladékgazdálkodással kapcsolatos polgármesteri feljelentést az ügyészség elutasította.Benkó kijelentette azt is: a vásárhelyiek zaj helyett csendet szeretnének, mellébeszélés helyett pedig munkát és eredményeket.