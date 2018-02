Meggondolatlan és elkeserítő - vásárhelyieket kérdeztünk a kandeláberügyről

Nem akarom mondani, hogy a kandelábereket mire lehet még használni a plakátok ragasztásán kívül – mondta Márki-Zay Péter lakossági fórumán.

– …nem akarom mondani, hogy a kandelábereket mire lehet még használni a plakátok ragasztásán kívül – mondta Márki-Zay Péter , az ellenzéki pártok által támogatott független polgármesterjelölt egy lakossági fórumon. Arról is beszélt, hogy egy olyan rendszert, amit nem lehet demokratikusan leváltani, azt nem demokratikusan szokták leváltani. "(...) Minél elnyomóbb, minél gyűlöletesebb egy rendszer, annál csúnyább vége van. Meg kell nézni ’89 Romániáját."A kijelentésekről a hódmezővásárhelyieket is megkérdeztük. Hamvas Beáta azt mondta, meggondolatlan kijelentésnek tartja Márki-Zay mondatait, ugyanakkor nem hiszi, hogy valóban komolyan gondolta volna ezeket a szavakat. Kiss Péter sajnálatát fejezte ki, hogy ilyen irányt vett a választási kampány, és úgy véli, nem lenne szabad belekeverni ez erőszakot a közéletbe.Vásárhelyi Szilárd igazat adott a polgármesterjelöltnek, mert szerinte is lehet másra használni a kandelábereket, de gyorsan hozzátette, ő sem az akasztásra asszociált. – Lehet, hogy a polgármesterjelölt az akasztásra gondolt, de hogy ki mire használná a kandelábert, azt ő dönti el. Nem csak világításra lehet használni a lámpatestet, ahogy az ágyút is lehet virágtartóként is használni. Ha nem sértő, megalázó, agresszív és népellenes, akkor bárki bármit mondhat, hiszen szólásszabadság és szabad véleménynyilvánítás van. Aki elindul egy választáson, az meg szeretné buktatni a hatalmat, ez legális dolog, a probléma ott kezdődik, amikor előkerül az erőszak – fejtette ki a vásárhelyi népdalénekes.

Felakasztott helyiek



A parasztság kifosztása, a beszolgáltatás és a padlássöprés, az erőszakos téeszesítés, a megfélemlítés és az ÁVH terrorja váltotta ki azt az elégedetlenséget, amely a Fehér Gárda ellenállási mozgalom elindulásához vezetett. Az első egységek 1949-ben jöttek létre az Orosháza és Hódmezővásárhely közötti pusztán.



A mozgalom főként a tanyai lakosságból állt, de előfordultak Orosházán, Békéscsabán, Makón, Maroslelén és különösen Hódmezővásárhelyen városi-falusi sejtjei is. A szervezkedés dél-alföldi két főszereplője Kovács István és Blahó János volt. Az ÁVH elsőként Blahó Jánost fogta el, majd 1950 őszén fokozatosan tartóztatták le a szervezkedés vezérkarát. A harminc vádlottból Blahó Jánost és Kovács Istvánt felakasztották, 22 személyt Kistarcsára internáltak. A 24 éves Kovács István a bírósági tárgyalásakor találkozott utoljára édesanyjával, néhány hajszálát adta oda neki, hogy az asszonynak maradjon valami emléke gyermekétől. Blahó János a Himnuszt énekelte az akasztófa alatt. 2010-ben emléktáblát állítottak

a kivégzettek tiszteletére Hódmezővásárhelyen.

A 63 éves Szűcs Katalinnak sem volt jó véleménye az ügyről: mint elmondta, bár nem követi rendszeresen a híreket, de Márki-Zay Péter mondatairól értesült. – Elég szégyen, hogy itt tart ez az ország. Megéltem már pár rendszert, de ha ez igaz, akkor roppant elkeserítőnek tartom a helyzetet – válaszolta.A Szent István-templom előtti téren egyébként Márki-Zay Péter ismételten kinyilvánította véleményét., továbbra is azt állítja, a kormánynak az a szerencséje, hogy mi, magyarok ilyen türelmesek vagyunk. Most felháborodását fejezte ki azt illetően, hogy a fideszes városvezetés kiforgatja a szavait, és uszítással vádolja. – 2007-ben a kórház elleni tiltakozás alkalmával a mai képviselő-testület egyik megbecsült tagja akasztófát vitt a tüntetésre. Ettől miért nem határolódtak el? – fűzte hozzá Márki-Zay.– Ha valaki a kampányát azzal kezdi, hogy a városában diktatúra van, akkor attól kezdve már ennél csak durvábbakat tud mondani, Márki-Zay Péter szerintem az akasztásra utalással elérkezett a gödör aljára – ezt már Balog Zoltán , az emberi erőforrások minisztere mondta lapunk kérdésére.