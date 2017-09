Meghosszabbították a mindszenti molesztáló előzetesét

Július végén vették őrizetbe a fiúkat zaklató férfit, és nem engedik el. Fotó: police.hu

Mindszenten a szülők megnyugvással fogadták a hírt, hogy a vásárhelyi rendőrök július 26-án őrizetbe vették , majd 2 nappal később a bíróság elrendelte az előzetes letartóztatását annak a férfinak, aki a gyanú szerint több fiatal fiút is molesztált. Mivel a bíróság 30 napra rendelte el az előzetest, kíváncsiak voltunk, hogy azóta szabadon engedték vagy benntartották. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletétől azt a választ kaptuk, a nyomozás lezárásáig nem adnak több információt. Az ügyészségtől azonban megtudtuk, kezdeményezték az előzetes letartóztatás meghosszabbítását, amit a bíróság jóváhagyott.

Mint lapunk megírta, hirdetési újságban ajánlott munkát egy mindszenti férfi diákoknak, kizárólag fiúknak. Nagyon hasonlított a koreográfia minden érintettnél. A 12–16 éves fiúk szüleik engedélyével vállalták a munkát az idős férfinál. Füvet nyírtak, majd elvitte őket Mártélyra, a másik házukhoz is kinti munkára, ott alvással. Volt olyan fiú, akinek a hasát simogatta, majd este belépett mellé a zuhanyfülkébe meztelenül (2017. június 28.: Diákmunkával kecsegtet a mindszenti molesztáló – jelentkezett egy újabb majdnem áldozat ). Egy korábbi eset miatt bírósági eljárás is zajlik a férfi ellen. Ennek ellenére még idén is hirdette a „diákmunkát". Egy 15 éves fiú úgy menekült meg, hogy az anyukáját egy másik anyuka felvilágosította a férfi viselt dolgairól.Próbaképpen lapunk egyik munkatársa is felhívta a molesztálót azon a telefonszámon, amit az előző heti hirdetőújságban találtunk. A férfi legfontosabb kérdése az volt, hány éves a fiú. Aztán azt is mondta, az órabér 500 forintról indul, ami emelkedhet, attól függően, „hogy áll rá a kis keze a munkára".