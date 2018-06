Múzeumok éjszakája hat helyszínen

– Múzeumunk idén is csatlakozott a Múzeumok éjszakája országos rendezvényhez – közölte Miklós Péter történész, a vásárhelyi Tornyai János Múzeum igazgatója. Hozzátette: idén hat helyszínen várják szombaton az érdeklődőket.



Az Alföldi Galériában Zsila Sándor fotóművész tárlatvezetésével tekinthető meg kiállítása (21-től 22 óráig), a szerb ortodox templomban ikonokat nézhetünk esti fényben (18-tól 19-ig), a Szentháromság-templomban 18 órától szentmise, zsolozsma, Biblia-kiállítás, Nagy Gerda és Bogáthy Julianna orgonakoncertje várja a látogatókat, az Emlékpontban 18 órától az aktuális kiállítások láthatók tárlatvezetésel, valamint Cserjés Katalin irodalomtörténész segítségével az épület jelképeivel, szimbolikájával ismerkedhetünk meg.



Az Árpád utcai Népművészeti Tájházban akkor kezdődnek a programok, amikor másutt véget érnek, 23 órakor. A jövőnek szóló üzenetekkel időkapszulát ásnak el, és lesz Szent Iván-éji tűzugrás, amely szerelemvarázs és bátorságpróba is – fogalmazott Terendi Viktória, a Tornyai János Múzeum néprajzkutatója.



A legváltozatosabb programokat a Tornyai kínálja, 18-tól 23 óráig. Lesz régészeti, helytörténeti, néprajzi tárlatvezetés, a közgyűjtemény előtt az Iloncsuk Szabadcsapat tart harcászati bemutatót, bajvívó iskola és élménystandok (régi szerszámokkal), kézműves- foglalkozások várják a családokat. A helyszínek 600 forintos, karszalagos sétálójeggyel járhatók körbe, és az időkapszula-játékon – bővebb infó a helyszínen – is részt vesznek, időutazókká válhatnak.



Mindenkit várnak Csongrádon és Szentesen Csongrádon a Diana fegyvertörténeti kiállítást lehet megnézni szombaton 16–19 óráig, ez lesz a Múzeumok éjszakájának egyik programja. A babamúzeumban ugyanebben az időszakban Bánszegi Katalin tart tárlatvezetést. A malmot a zenebarátok kórusával lehet bejárni 19 órától. A csongrádi programok egy héttel később is folytatódnak.



Szentesen a múzeumban, a ligeti kiállítóhelyen, a Péter Pál Polgárházban és a Fridrich Fényírdában, sőt, ha jó idő lesz, a Kossuth téren is lesznek programok szombaton 17 órától. A látványrestaurálástól a gasztronómián át a családi fotózásig bőséges lesz a kínálat, amelyről a Facebookon, a Koszta József Múzeum oldalon tájékozódhatunk.