Nem az a baj, hogy ingyen kéne a víz - A kútfúrókat ellenőriztetné a vásárhelyi Csanki István

Melyik a drága?



Felhív a minap egy néni, mennyiért fúrok neki kutat – mond egy jellemző példát Csanki István. – Mondom, negyvenezer forint. Szerinte drágán dolgozom, a kollégám 25-ért megcsinálta neki. Miért hív engem? Azért, mert az a kút nem lett jó. Akkor – kérdeztem vissza – nem inkább az a kút volt drága? Körösladányba hívtak máskor. Előttünk járt egy csapat, és azt állította a gazdának, nincs víz – de mivel dolgoztak vele, ott voltak egész nap, csak elkérték az ezer forintot méteréért. Holott úgy tiszta, hogy csak akkor fogadunk el pénzt, ha a kút működik.

Csanki István munka közben. Akkor jár a pénz, ha a kút működik.

Ha a kút úgy készült, hogy a fúrás végeztével nem zárta le körbe rendesen a homokréteget az ember – azaz nem öntött le duzzadó agyagot, kompozitot vagy cementtejet –, akkor az eső a cső mellett bele fogja mosni a trágyalevet és így a kólit is a lyukba, a vízadó rétegbe. Ezek után a szomszéd hiába fúrat szabályos kutat, ő is a fertőzött vízből kap: a réteg közös. Állítom, hogy a most használatban lévő kutak több mint 90 százaléka így készült.

– Áder János jót akar, ezt a szándékát nem szabad tőle elvitatni. Csak azt gondolom, kicsit elkésett az Országgyűlés és ő is azzal, hogy rendet tegyenek ebben az ügyben – ez Csanki István véleménye arról, hogy a köztársasági elnök normakontrollra az Alkotmánybírósághoz küldte a kutak fúrásával kapcsolatos törvényt.Július 20-án fogadta el az Országgyűlés a jogszabályt, amely a nagy felzúdulást keltett, 2016-os szigorítást fölülírta. Úgy rendelkezett, 80 méteres talpmélységig nem kell engedélyt kérni a kút fúrásához, ha a háztartás ellátásához kell a víz. B. Nagy László országgyűlési képviselő azt nyilatkozta lapunknak, az új jogszabály megoldotta a tanyán élő emberek gondját, és eloszlatta azok aggodalmát, akik engedély nélkül készíttettek kutat (2018. július 21.: B. Nagy: Könnyebb lesz vízhez jutni). Az államfő viszont úgy látja, ez a jogszabály nem védi eléggé az ivóvízbázist, és sérti az alaptörvényben is garantált, egészséges környezethez való jogot.A vásárhelyi kútfúró szerint ezt a problematikát jó lett volna húsz éve végiggondolni. – Hódmezővásárhelyen lehet húszezer háztartás, és talán 4000 fúrt kút. Ebből szabályos 200, több biztosan nem – mondja. Szabályos kút alatt nem az engedélyeztetést, terveztetést érti, hanem magát a kút elkészítését. A színben előhúz egy házilag kilyuggatott műanyag csövet, amelyre körben szúnyoghálót feszítettek. Nemrég szerezte. Ez a tárgy az illegális kútfúró biznisz címere is lehetne. Ilyen csövet szoktak leengedni a vízadó rétegbe a kis géppel dolgozó, szakismerettel, bizonyítvánnyal nem rendelkező fekete vállalkozók. A szúnyogháló ára töredéke a kútszitáénak, a homokot nem is fogja meg. Viszont ilyen anyagokat használva tényleg jó üzlet méterenként ezer forintért kutat fúrni.– A következő probléma maga a hely kiválasztása. Előfordul, hogy a kút mellett van egy kerti WC vagy disznóól – mert a jószágoknak kell a víz –, esetleg trágyarakás.Ellenőrizni pedig csak addig lehet, amíg fúrják. Egy kamerázás több százezerbe kerülhet. Vannak, akik nem is tudják, mi az a rétegkizárás, az iszapzsák, de a kis fúrókkal már száz méterre is le tudnak menni. Szóval szerintem nem az a baj, ha kiveszünk 500 vagy 5000 litert a rétegből, hanem az, ha az unokáinknak nem lesz tiszta ivóvize.Csanki István eljárt nagy gépek mellé dolgozni, öt éve beleszeretett a szakmába, elvégezte a képzést – amelyből a legegyszerűbb is egyéves volt, amíg rendeztek ilyet –, vizsgát tett, bizonyítványt kapott. Ezt rögtön be is kellett mutatnia, amikor elkezdett hirdetni, és a hatóság számon kérte rajta, milyen alapon teszi.A mi vidékünkön a folyók miatt nem nehéz vízadó rétegeket találni. – Kishomokon vagy Vásárhely egyes részein már hat méternél ott van. Előfordul, hogy 40–60 méternél már jó, másutt 80 és 90 méter között. A Jókai utcán az első réteg 84 méteren található. És vannak olyan helyek, ahol mind a három réteg megvan. Szóval nem azon múlik a siker, milyen mélyre hatol le a fúró. Azt is át kell gondolni tehát a törvényben, hogy milyen mélységig állapítja meg az engedélykötelesség határát.Csanki István szerint a kútfúrók ellenőrzésével lehetne védeni a vízbázist. Emellett a rossz helyre, szakszerűtlenül fúrt kutakat el kellene tömedékeltetni.