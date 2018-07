Nulláról tanult meg portugálul: 10 hónapig volt Brazíliában a vásárhelyi Komáromi Gréta

Nyelvek, szavak



– Kérték, mondjak valamit magyarul, a kurva szó jutott eszembe, ami Brazíliában – szerencsére – kanyart jelent. Az volt az egyik első dolgom, hogy portugálul is megtanuljak káromkodni – mesélte Gréta. – Tudták, ha kicsit vagyok mérges, portugálul, ha közepesen, spanyolul, ha nagyon, magyarul káromkodok. Elmondta: ottani egyik apukája is elsajátította a cifrább, ízesebb magyar szavakat, és a puszi, a köszönöm és a hogy vagy? kifejezések akcentussal mindenkinek mentek. A magyart nagyon nehéz nyelvnek találták.

A brazil vendéglátók mindent megtettek, hogy a cserediákok minél jobban érezzék magukat.

Olyan az egész, mintha egy álom lett volna - emlékezik Komáromi Gréti.

Rotary-kapcsolat



A vásárhelyi Rotary Club, pontosabban Ollé Anett és Sebők-Papp Imre segítségével jutott ki Brazíliába 10 hónapra cserediákként Komáromi Gréta. A szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium spanyol tagozatosa emiatt halasztott 1 évet – nem bánta meg. Középiskolai tanulmányait ősztől folytatja.

– Brazília olyan, mintha sok kis országot „ragasztottak" volna egybe, én Maringá és Paranavai városában voltam, előbbiben augusztus 7-étől február végéig, utóbbiban február végétől a hazautazásig, június közepéig. Az ottani szüleim és testvéreim nagyon kedvesek voltak – mondta a 19 éves, vásárhelyi Komáromi Gréta, aki a helyi Rotary Club segítségével 10 hónapot töltött a dél-amerikai országban, cserediákként.– Nem bántam meg, minden pillanatát élveztem, bőgve indultam haza, de próbáltam arra gondolni: újra találkozhatok a családommal, szeretteimmel – közölte. Hozzátette: a homokos tengerparton tűz a nap, jó a zene és a tengeri kaja – igazi paradicsom. Tapasztalta, a foci meghatározza az emberek életét, bár a világbajnokság startjakor már nem tartózkodott a kontinensnyi országban, de ismerőseivel tartotta a kapcsolatot, a selecao kiesésekor szinte gyász volt, sírtak.– Az emberek melegszívűek, befogadóak, igyekeznek alkalmazkodni, európai, hazai dolgokat keresni a cserediákoknak, hogy minél jobban érezzük magunkat. Az egyik brazil anyukám fullos gulyást főzött, mikor egy 10 napos kirándulásról hazatértem. Beléptem, és éreztem: ezt az illatot ismerem. Kiderült, a receptről, a főzésről egyeztetett édesanyámmal. Mikor én csináltam gulyást, akkor is jegyzetelt, de azzal nem sokra mehetett, mert inkább főzelék lett, mint leves. Több víz kellett volna hozzá – mesélte Gréti. Elmondta, sokat tanult tőlük: mindenkit el kell fogadni olyannak, amilyen, nem szabad ítélkezni, élni kell az életet, nem kell problémázni apróságokon, úszni kell, haladni az árral. De a megfontoltság sem hiányzik mindennapjaikból.– Nem tudom, még mit szeretnék magammal kezdeni, de a brazíliai kirándulás kicsit segített. A nemzetközi kapcsolatokban látok lehetőséget, jó lenne minél többet kiépíteni, minél több országot, népet, nemzetiséget megismerni. Szeretnék nagykövet lenni – de ez még csupán egy álom. Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy pár év múlva visszatérjek Brazíliába, és ott éljek életem végéig – beszélt a jövőről Komáromi Gréti. – Az egyetlen baj hazatérésem után, hogy nem akarok itthon maradni. Családjaim is csábítottak, menjek vissza, ott is járhatok egyetemre. Olyan, mintha az egész év álom lett volna, mert Vásárhelyen nem változott semmi.Megszerették. Ebben nagy szerepet játszott, hogy nulláról nagyon jól megtanult portugálul. Szóba kerültek a fiúk is, kijelentette, „csalódott vagyok, több jóképű srácra számítottam, aki pedig igazán jól nézett ki, arról kiderült, a férfiakhoz vonzódik". Az ételekről szólva közölte: mindennap volt rizs és bab, hamar besokallt, 2 hét után már rá sem tudott nézni, a helyi édességek – például az acai – viszont mennyország-kategóriát jelentettek, megkedvelte őket.– A 19. szülinapomra ünnepséget, úgynevezett festa juninát rendeztek, amelyen mindenki beöltözött valaminek. Ennek része egy eljátszott esküvő, én voltam a menyasszony, és a legjobb barátom, az egyébként meleg Guilherme a férjem. Hatalmas buli volt, mindenki táncolt. Azt sem felejtem el, mikor a Brazília, Argentína, Paraguay határán lévő hatalmas vízeséshez látogattunk el – emlékezett. Közben közölte: van „6 millió" fotója, számos videója – párat megnéztünk mindkét kategóriából – 10 hónapos brazíliai életéről. Feketelevesként említette: mindennap fél 8-tól 12-ig iskolába járt, de semmi dolga nem volt, csak hallgatónak számított.– Jól telnek itthon is a napok, de sűrűn eszembe jut Zara, a francia buldog – ő volt a lelki társam, mindenhová velem jött, elkísért. A paranavai-i családommal napi kapcsolatban vagyok, mielőtt eljöttem, növényeket ültettem, most küldtek képeket, hogy kivirágoztak. Most mivel telnek a napjaim? Lelkileg készülök arra, hogy ősztől a húgommal, Nórával járok majd egy osztályba – mondta nevetve Gréti.