Októberben megszűnhet a vásárhelyi tévé: a dolgozók nem kaptak bért szeptemberben, év végéig 23 millió forint kellene

Rókus Ákos nem tudja, a dolgozók meddig dolgoznak ingyen.Fotó: Kovács Erika

Bizonytalanná vált a 30 éves múlttal rendelkező Hódmezővásárhelyi Városi Televízió sorsa – közölte Rókus Ákos, az önkormányzati tulajdonú Szerdahelyi Kft. ügyvezetője. Szerinte a polgármesteri hivatal nem hajtja végre azt a közgyűlési határozatot, amely szerint a város forrást biztosít a televízió működéséhez. A tévé hónapok óta a saját lábán áll, amióta nem kaptak közpénzt. – Oda jutottunk, hogy először a helyi televízió történetében, nem tudtunk bért fizetni a dolgozóknak. Nem tudom, hogy ez a városháza részéről nyomásgyakorlás-e, de annyi bizonyos, hogy a pénzeket jogszerűtlenül tartják vissza – mondta Rókus Ákos.A pénteki közgyűlésen is tárgyalták a tévé ügyét. Erről azonban már nem készített felvételt az utókornak a televízió. – A számlánkon 312 ezer forint van, a devizaszámlánkon 22 euró – mondta a grémiumnak Rókus Ákos. – Több alkalommal kértük a megítélt támogatás folyósítását, de erre nem került sor. A május 29-i ülésen megszavazott törzstőkepótlást sem kaptuk meg – sorolta az ügyvezető. Erre az évre 72 millió forint járna, amiből 19,5 milliót kaptak meg, de nem támogatás, hanem kölcsön jogcímen.– Járni jár, de nem jut – ezt Márki-Zay Péter polgármester mondta az ülésen. – Nagyon nehéz anyagi helyzetben van a város. Rengeteg olyan tétel van, amit ki kell fizetnünk. Az állami segítségnyújtás lenne a város számára a megoldás. Erre már volt példa, amikor 23 milliárd forintot vállalt át az állam Vásárhelytől, vagy beszállt az Emlékpont működtetésébe. Ezért is kértem Lázár János képviselő úr segítségét – fogalmazott a polgármester.Márki-Zay Péter arról is beszélt, a tévé vezetőjével több lehetőséget is számba vettek, például a szegedi tévével való kooperációt, az állami segítséget, illetve amikor a városházán lecsökkent a létszám, átvette volna a városháza a tévé több dolgozóját. Hangsúlyozta, a helyzetet nehezíti, hogy a tévének vissza kellene fizetnie 460 millió kölcsönt év végéig, mert az betervezett bevétel.Rókus Ákos kijelentette, nem tartaná jó megoldásnak, hogy egy másik város stábja készítse a vásárhelyi tévé műsorát, ez a médiatörvénybe is ütközik.Fekete Ferenc (Fidesz–KDNP) és Nagy Ernő (MSZP) képviselő azt javasolta, a béreket fizessék ki, ne maradjon kenyér nélkül a dolgozók családja.Hosszas vita következett Márki-Zay Péter és Hegedűs Zoltán (Fidesz–KDNP) frakcióvezető között, utóbbi politikus azon háborodott fel, hogy a város számláján lévő 4000 millió forintból miért nem fizet ki az önkormányzat a szeptemberi bérekre 5 milliót.A mintegy 2 órás vita után végül Fekete Ferenc azt javasolta, bontsák fel a havi 600 ezer forintos szerződésüket a Rádió 7-tel. A polgármester azt mondta, ezt már hétfőn megtette. A szavazáskor a fideszesek elfogadták a javaslatot, de ez kevés a tévé működéséhez. Az ügyvezetői pályázatról is döntés született. Egyedül Rókus Ákos pályázott. A többség döntése értelmében 2023-ig bízták meg a feladattal, az eddigi havi 250 ezer helyett bruttó 400 ezer forintra emelkedett a bére. Hogy mi lesz a tévé sorsa, továbbra is kétséges.A nyílt ülés után Hegedűs Zoltán frakcióvezető tartott sajtótájékoztatót. Ezen azt mondta: a polgármester beismerte a testületi ülésen, hogy akarattal nem adott pénzt a városi televíziónak, ezáltal tönkretette. – Ötmillió forint kellett volna, hogy kifizessék a dolgozók munkabérét abból a 4000 millió forintból, ami a város számláján van – mondta, majd azzal folytatta, a polgármester azt szeretné, ha Botka László tévéje működtetné a vásárhelyi tévét, „amivel meg akarják alapozni a migránspárti politikai szerveződésük első médiafelületét".