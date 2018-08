Orosházáról is jönnek a koldusok Vásárhelyre

Olvasóink Vásárhely több pontjáról jelezték: hajléktalanok vertek tanyát ott, és például játszótéren – az eszközöket is elfoglalva –, vagy annak közelében szemetelnek, végzik dolgukat. Voltak már az újvárosi Széchenyi téren, a Kossuth téren is boroztak, aludtak, koldultak, de rendszeresen előfordulnak a belvárosi templom előtti téren és a nagyobb áruházak, bevásárlóközpontok közelében.



Elindultam a keresésükre. A Széchenyi téren találkoztam Péterrel és Sándorral. Tele voltak panasszal, sérelemmel, és állították, nemcsak ők gondolkoznak így. Megegyeztünk, egy hét elteltével, vagyis a múlt héten szombaton, délelőtt 10 órakor találkozunk annál a Széchenyi téri padnál, ahol beszélgettünk. Ígérték, 25–30 társukkal együtt érkeznek. Én megjelentem a randin, ők nem. Nemhogy 30-an nem jöttek, két „ismerősömnek" sem volt nyoma. Viszont a bor- és gasztrofesztiválon több rosszul öltözött, a hajléktalan újságot áruló egyént láthattunk a tömegben.



– Az az első: ki dönti el ránézésre, hogy valaki hajléktalan vagy sem. Nemcsak ők lehetnek piszkosak, rosszul öltözöttek, részegek, szemetelők – mondta Korsós Sándor, a vásárhelyi Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató igazgatója. Hozzá tartozik a hajléktalanszálló is. Azzal folytatta: a kialakult csoportok vegyesek: ha valakinek van 2 liter bora, köréje telepednek, odacsapódnak mások, és nem feltétlenül hajléktalanok, majd iszogatnak, beszélgetnek.



– Azt tapasztaltam, létezik egyfajta koldulóturizmus, városról városra, településről településre járnak, újságot árulnak, kéregetnek. Tudom például, hogy Orosházáról is jönnek Vásárhelyre. És a járókelők, a lakosok közül többen megsajnálják őket, adnak nekik pénzt, amelyet főként kávéra, dohányra és italra költenek. Ezek az egyéni adományok – a szándék ellenére – nem érnek célt, nem segítenek rajtuk. Mert így végül is megvan mindenük, nem kényszerülnek arra, hogy a velük foglalkozó intézményhez forduljanak, ahol szakszerűen gondoskodnak róluk – közölte Korsós Sándor.



A szakember még elmondta: olyanról is tud, aki Vásárhelyen és Szegeden is igénybe vesz „hajléktalan-szolgáltatást", a megyeszékhelyen például a népkonyhát.



Az önkormányzattól megtudtuk: a közterület-felügyelet munkatársai és a rendőrök is felszólít(hat)ják a csapatokat a távozásra, amit megtesznek, de kisvártatva visszamennek, vagy „átköltöznek" máshová. A közterületeseknek eljárási joguk is van, például szemetelés vagy rendezvényen való, nem oda illő viselkedésért büntethetnek, míg garázdaságnál értesítik a rendőrséget. Utóbbit természetesen bárki más is megteheti.