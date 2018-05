Rotary-adományt kapott a Kozmutza

A Kozmutza Színkottás együttese az ajándék padok előtt. Fotó: Imre Péter

A Rotary Club Hódmezővásárhely Tündérkert-programjának második állomása a közepesen és súlyosan sérült, értelmi fogyatékkal élőkkel foglalkozó Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola kollégiuma volt. Kertjében adományokból vásárolt fedett padokat, asztalokat helyeztek el, amelyek a szabadtéri foglalkoztatást, pihenést szolgálhatják. Elsőként a gyermekotthon kertjét alakították át.Mucsi Tamás, a program felelőse-házigazdája adta át a helyi szervezet, az alapítvány és az országos elnökség közös gyűjtéséből származó ajándékot. A padok már most használhatók, de rövidesen végleges helyükre kerülnek. – A szükséges összeget a Rotary Club tagjai adták össze, az adományozásba az amerikai szervezet is beszállt 1000 dollárral. Eddig 1 millió 200 ezer forint a projekt költségvetése – közölte Mucsi.Az ünnepségen az iskola tanulóiból verbuválódott, egyre több sikert elérő, a speciális Ki mit tud?-okat sorra nyerő Színkottás együttes műsorral köszönte meg a padokat. Amelyeket már birtokba is vettek a diákok. A zene a terápiában is segít, közben tehetséges fiatalokat fedeztek fel, a sikerélmény gyógyító hatású, a közös muzsikálás pedig jó közösségteremtő erejű. Az átadón elhangzott: a Rotary Club a jövőben is támogatja a Kozmutzát.A Tündérkert-program a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztési lehetőségének javítását, és ehhez támogatások gyűjtését tűzte ki célul. Ehhez tartozik a szabadtéri foglalkozások lehetőségének megteremtése, feltételeinek javítása, a gyermekek készségeinek, képességeinek fejlesztése, értelmük és fizikai fejlődésük elősegítése. Ennek érdekében bárki tehet felajánlást. Azt a Hódmezővásárhelyi Rotary Alapítvány fogadja a 10400559-50505253-51571000-s számlaszámon, a közleménybe azt kell írni: Tündérkert. A segítség azért is fontos, mert a program a beérkezett támogatásokkal folyamatosan valósul meg.