Sétálóutcát alakítanak ki Mindszenten

A ˝becsomagolt˝ polgármesteri hivatal rekonstrukciója is zajlik. Fotó: Imre Péter

– Örülünk, hogy csinálnak valamit. A sétálóutca vagy pihenőrész biztos jó lesz, de már nagyon várjuk, hogy megkezdődjön a kerékpárút építése – jelentette ki a mindszenti Béla. Hozzátette, a sétálóutcánál fontosabb lenne a Petőfi utca teljes felújítása, az visz a lovaspályához, amelyen rendszeresen rendeznek versenyeket, arra közlekednek lovakkal, kocsikkal, mégis gödrös, kátyús.A városháza éppen zajló rekonstrukcióját időszerűnek tartja, viszont ezen kívül megemlítette az idősek otthonához vezető Esze Tamás utcát is, amely sáros, latyakos. Utóbbi gondolathoz csatlakozott István: – Valóban, az utakkal kellene valamit kezdeni, rossz állagúak, már két kocsimat tették tönkre, de a járdák állapotán is lenne javítanivaló.– Éppen a pincében ért a hívás, most jöttem fel, befejeződött ugyanis a városháza azon részének födémrekonstrukciója, amelyre 40 millió forintot nyertünk, az energetikai fejlesztésre pedig további 100-at. Az alagsorban már csak az utómunkák vannak hátra – mondta Zsótér Károly, Mindszent polgármestere. Majd tovább sorolta a fejlesztéseket, beruházásokat: befejeződött a polgármesteri hivatal fűtésrendszerének korszerűsítése, kicserélték a radiátorokat, megújul és szigetelt lesz a homlokzat – „becsomagolták" az épületet –, megújul a városháza előtti park, geometrikus formákat alkotva ültetik a növényeket, és kialakítják hozzájuk az öntözőrendszert.– Amit az emberek sétálóutcának hívnak, azt inkább pihenőparknak nevezném, és a Petőfi utca feléig, a Bankpalota felőli részén alakítjuk ki. December 31-re készül el. A növények telepítése áthúzódik tavaszra. A régi kispiac alatti aszfalt tönkrement, azt felszedik, új réteget kap a terület, padokat, pihenőhelyeket telepítünk, és lesz pár új elárusítóhely, valamint az autós közlekedés megmarad az utcában – szólt a részletekről Zsótér Károly. Megemlítette: pár napon belül megkezdődik a bicikliút építése.Ezek mellett előkészítés alatt van az ipari park fejlesztése csarnoképítéssel, 80 millió forintból – december 31-ig kiválasztják a kivitelezőt –, és több mint 40 térfigyelő kamerát helyeznek el a strandon és a városban.Judit, akivel a futópályán sportolás közben találkoztunk, még egy javaslattal állt elő: szerinte nagyon jó lenne, ha meghosszabbítanák a rekortánpályát, mert lenne rá igény.