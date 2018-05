Súlyosbodnak a problémák Hódmezővásárhelyen - a Fidesz szerint Márki-Zay Péter magára hagyta a várost

Hegedűs Zoltán fideszes önkormányzati képviselő, volt alpolgármester a Magyar Idők megkeresésére elmondta: Márki-Zay Péter polgármesterré választása óta nem foglalkozott a városával. Tüntetéseken szónokolt, hol kormány-, hol ellenzékváltóként jelent meg az országos politikában. Három dolgot tett helyben: elsőként halálgyárnak nevezte a városi kórházat. A kórház főigazgatója jó hírnév megsértése miatt feljelentette a polgármestert. Ezt követően nekiment több jól ismert és megbecsült hódmezővásárhelyi vállalkozásnak, meghurcolta őket a sajtóban.

A kormánypárti politikus azt nyilatkozta a lapnak: a polgármester miatt az egyik befektető, aki már területet is szerzett helyben, és milliárdos vállalkozást tervezett, a hírek szerint elhagyja Hódmezővásárhelyt. 150 új munkahelyet teremtett volna a településen.

– Elüldözte azokat a szakembereket, akik 10-20 vagy akár 30-40 éve dolgoztak a városért. Olyan hírekről hallottunk, hogy egyes munkatársakat szabályosan vallattak, hogy mondjanak valami terhelőt az előző városvezetésre. A megüresedett munkahelyeket vagy fel sem tudta tölteni, vagy dilettáns embereket hozott, így a hivatal folyosóin megjelent a gyanakvás, a gyűlölet és a feljelentgetés. A polgármesteri hivatal 130 dolgozójából már harmincan elmentek

– emelte ki a fideszes képviselő a Magyar Időknek. Szavai szerint emiatt a város működőképessége is veszélybe került: sokfelé térdig ér a fű, még mindig kint vannak a köztereken a karácsonyi díszfények, egyre rosszabb képet fest a település, és ezért sokat panaszkodnak az emberek. Megjegyezte: Márki-Zay Péter mindezt most a helyi Fidesz nyakába akarja varrni, azzal vádolja a Fideszt a sajtóban, hogy el akarja őt lehetetleníteni. - Ráadásul a Járható Vásárhely programmal, amelyben 17 kilométernyi utat, valamint 14 kilométernyi járdát állítanánk helyre idén, és ehhez egyébként a forrást is megneveztük.