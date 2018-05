Tabánban is újulnak meg utak

A háromra 28,6 millió forintot költenek a program teljes büdzséjét jelentő 900 millióból. Részletezve: a Török utca 245 méterére és 840 négyzetméterére 10,7, a Sarkantyú utca 1195 méterére és 771 négyzetméterére 9,8, míg a Szellő sor 160 méterére és 636 négyzetméterére 8,1 millió forint kell. A keskeny úttestek, amelyeken alig fér el egymás mellett két autó, új aszfaltréteget kapnak, és szegéllyel, padkával is ellátják, mert széleik töredezettek, porladnak. A közbeszerzés folyamatban van, optimális esetben őszre a kivitelezéssel is elkészülhet a megbízott vállalkozó.



– A Járható Vásárhely Program a következő években is folytatódik, hiszen sok utca és járda vár még rekonstrukcióra. Tabánban jövőre a Pál utca Agyag és Szántó Kovács közötti szakasza és a Gyöngy utca kerülhet sorra. Ezt a munkát addig kell folytatni, míg a város közúthálózata meg nem felel a 21. századi igényeknek, követelményeknek, a megnövekedett forgalommal járó terhelésnek – közölte Kovács.



Jochim József és Bakos László az érintett Szellő sorról érkezett. Elmondták, főleg az út széle ment tönkre, töredezett utcájukban, mely meg is süllyedt, és a csatornaépítés során a burkolat is károsodott. Ezért örülnek a már aktuálissá vált felújításnak – lesz mit tenni, csinálni, közölték –, melyet már nagyon várnak.