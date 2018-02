Választási fórum a Csúcsi Olvasókörben: a Jókait is tehermentesíti az elkerülő út

- A Jókai utca és örnyé ének élete e után megváltozik. A 45-ös és a 47-es út forgalmának jelentős ré az elkerülő úton özlekedik, nem ezt a városrészt terheli majd - jelentette be Hódmezővásárhelyen, a úcsi Olvasó örben megtartott választási fórumon Hegedűs Zoltán alpolgármester, a Fidesz-KDNP polgármester-jelöltje.



A politikus a városrész további fejlesztéseiről is szólt. A Rárósi úton kerékpárút épült, hamarosan útfejlesztés is kezdődik, ami egészen Nagymágocsig ér. úcsot is érinti a mintegy 1 milliárd forintos beruházás, a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése. A Magvető utcai Óvoda felújításával elkészült a kivitelező, az Észak utcai gyermekintézményt májusban adjá át. A Szent István utcai Óvodában ezután kezdik a munkát. A Szent István Általános Iskolát is felújítjá . Hegedűs Zoltán megemlítette, a Rárósi úti rendelő is megszépült, megfelel a mai kor elvárásainak. A polgármester-jelölt beszélt arról is, hogy tervezik a vásárhelyi temető felújítását. Folytatjá az útépítéseket és orvosoljá a kerítésekkel kapcsolatos problémákat.



Az alpolgármester hangsúlyozta, megválasztása esetén mindenki polgármestere lesz. Nyugalmat és lendületes fejlődést ígért.



Lázár János miniszter, a térség országgyűlési épviselője egyebek mellett kiemelte, Hódmezővásárhely biztonságos város. A özterületeken több a rendőr, a városban 270 térfigyelőkamera mű ödik, ami jelentős visszatartó erő. A katonaság jelenléte is biztonságnövelő tényező. A laktanyafejlesztési program a humánerőforrást is érinti: 1500-ról 2000-re nő a katoná létszá .



Az idő özi választással kapcsolatban hangsúlyozta, a leendő polgármesternek az a dolga, hogy jobb hellyé tegye Vásárhelyt. A feladat megvalósítására Hegedűs Zoltánt látja a legalkalmasabbnak.