Vallauris és Hódmezővásárhely 50 éve testvérek - A nyitott napon megnézhettük, hogyan készülnek a kerámiák

– Nyitott napot szerveztünk, hogy minél többen ismerkedjenek meg a művészek munkájával, hogyan is készülnek az alkotások – mondta Pannonhalmi Zsuzsa keramikusművész, a Vásárhelyi Kerámia Központ vezetője. A programra Budapestről is érkeztek érdeklődők.A rendezvényen megemlékeztek Hódmezővásárhely és Vallauris 50 éves testvérvárosi kapcsolatáról is. Vallauris 18 ezer lakosú kisváros a francia Riviérán, nem messze Cannes-tól. A település a kerámiáiról híres. Pablo Picasso 1948-tól 1955-ig élt családjával Vallaurisban, ahol beleszeretett a kerámiakészítésbe. 4000 kerámiáját tartják számon. A testvérvárosi szerződés dátumát őrző fali kerámián lévő, a békét szimbolizáló galamb is az ő műve. Vallauris 1966-ban indította útjára a kerámiabiennálét. A francia település polgármestere már három évvel korábban kérte a magyar hatóságokat, ajánljanak a figyelmükbe hasonló jellegű várost, hogy testvérvárosi kapcsolatot létesítsenek. A Minisztertanács akkor Hódmezővásárhelyt javasolta. A testvérvárosi kapcsolat végül 1968-ban jött létre, amit azóta is mindkét település komolyan ápol – olvashatták az érdeklődők Lovag Zsuzsa régész, muzeológus, a Kerámia Szimpózium fővédnöke írásában.A szimpóziumon a testvértelepülési kapcsolat 50 évéről is megemlékeztek egy kiállítással.